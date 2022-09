Architetti al voto a Napoli, Crispino e Di Stefano: Una lista per ridare centralità all’Ordine e tornare ai tavoli istituzionali

L’Ordine degli Architetti, Paesaggisti Pianificatori e Conservatori di Napoli e della Città Metropolitana torna alle urne tra pochi giorni (15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 settembre, dalle 10 alle 18, presso la sede di piazzetta Matilde Serao, 7) per scegliere la governance che affronterà le sfide che la categoria ha davanti per il quadriennio 2022-2026. La lista che chiede rinnovamento, e nuova centralità rispetto ai tavoli istituzionali e nelle occasioni che contano, è denominata “Architettura è partecipazione – uniti per il futuro“. Una squadra compatta, capeggiata da Pio Crispino, in grado di rappresentare le tante e diverse anime che oggi animano la professione e che ha nell’architetto Maurizio Di Stefano un punto di riferimento saldo per tentare il rilancio, all’interno e all’esterno della categoria. Di Stefano è specializzato in Restauro dei Monumenti presso l’Università Federico II di Napoli, ingegnere, esperto Unesco, presidente di Icomos Italia (il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti). Con il capolista Crispino, afferma: “La lista risponde all’esigenza di rivitalizzare a fondo la categoria, oggi demotivata e con scarsa rappresentatività nelle sedi istituzionali, tanto che la percentuale dei colleghi che abitualmente si reca alle urne è di appena un terzo degli iscritti”.

Come nasce la candidatura all’Ordine degli Architetti di Napoli?

E’ circa un anno che discutiamo sulla necessità di impegno concreto per ridare un ruolo istituzionale all’Ordine. Così abbiamo deciso di impegnarci, con spirito di servizio verso gli iscritti, per consentire ai colleghi di considerare l’Ordine la loro casa. Per questo abbiano posto in campo un programma discusso con oltre 40 colleghi e coordinato da Massimo Pica Ciamarra, Pasquale Belfiore, Mario Losasso e un gruppo di giovani architetti coordinato da Maura Caturano. Credo che la nostra squadra, guidata da Pio Crispino, sia rappresentativa di tutti gli architetti iscritti all’Ordine di Napoli, includendo liberi professionisti, docenti, dipendenti regionali e degli Enti locali, professori universitari e il mondo delle Associazioni.

Ci faccia un esempio concreto delle esperienze messe in campo dalla sua lista…

Serve una scossa e un nuovo esempio di democrazia interna e partecipativa. Ecco perché scorrendo l'elenco dei nostri candidati troverà un tecnico di grande esperienza come rappresentante delle lauree triennali (Clara Fiorino), così come un numero significativo di liberi professionisti, 7 su 15, proprio per dare un forte imprimatur di studi professionali rispetto alla scelta di chiedere un impegno diretto anche dei giovani con Maura Caturano. Ancora, rappresentanti della Regione Campania (Cinzia Ostrifate e Umberto Marchese), degli Enti locali (Giuliana Andretta e la stessa Clara Fiorino, che lavora al Comune di Castellammare di Stabia), referenti dei docenti scolastici (Antonio Ciniglio e Rosa Stefanile). Senza dimenticare la presenza del mondo accademico con la professoressa Marina Fumo, ordinario di Architettura tecnica, e dell'associazionismo attraverso Aldo Imer, che è presidente dell'associazione 'Torri infesta, torri in luce', già funzionario della Soprintendenza. E' una lista ragionata, su cui siamo stati al lavoro per mesi, non estemporanea, con nomi rigorosamente in ordine alfabetico – dopo il capolista – per testimoniare una volta in più il rispetto che c'è tra i candidati e verso gli elettori. Chiediamo un cambio di mentalità e di approccio culturale, la nostra categoria è chiamata con queste elezioni ad una prova di democrazia; anche se auspicavamo il voto on line, purtroppo non condiviso per un solo voto dal Consiglio!

La città partenopea è ricca di monumenti, molti di questi però appaiono poco valorizzati, qual è la sua ricetta per rilanciarli?

La nostra città è ‘eccezionale’ perché i napoletani sono un popolo straordinario. Anche per questo l’Unesco ha riconosciuto il Centro Storico di Napoli patrimonio dell’Umanità. La ricetta è la partecipazione della comunità alla valorizzazione e attuazione attraverso il terzo settore, ma guidata da una progettualità coerente e sostenibile. Ma la città metropolitana è custode anche di altre bellezze come il sito Unesco di Pompei, Ercolano, Torre Annunziata per cui a breve partiranno progetti per alcune centinaia di milioni di euro per la valorizzazione e gli architetti devono essere tra i protagonisti. Poi l’area flegrea che attende il suo riconoscimento Unesco sospeso da troppi anni. Noi architetti siamo l’unica categoria professionale abilitata ad intervenire per i progetti sul patrimonio storico culturale. Gli architetti hanno la competenza esclusiva di questo settore che deve essere rispettata nelle sedi istituzionali e vigileremo attivamente sul rispetto di queste competenze.

Cosa non ha funzionato sinora, come cambierebbe l’Ordine di Napoli?

In pochi anni vi è stato un cambio culturale che non è stato colto a pieno. L’Ordine professionale è una istituzione con compiti dettati dalle leggi e non un luogo di diatribe personali. Non deve distrarsi dai suoi compiti. Torni ad essere la casa istituzionale degli architetti e il resto verrà da solo. La Fondazione, innanzitutto, non è mai partita e farla andare a regime sarà uno dei nostri obiettivi principali.

La sfida più grande che la categoria ha davanti…

Recuperare credibilità, reputazione propositiva e autorevolezza innanzitutto verso gli iscritti. Gli iscritti a Napoli devono essere nuovamente orgogliosi di appartenere all’Ordine metropolitano di Napoli, riconoscendosi nei nuovi consiglieri. Il programma è scritto con chiarezza ed è puntuale su questi aspetti. Da questa conferma di autorevolezza e reputazione conseguirà quella istituzionale da parte degli organismi metropolitani, regionali e nazionali.



Se la sente di rivolgere un appello al voto ai suoi colleghi?

Certo, chiediamo ai colleghi di venire a votare numerosi per superare il limite del 30% dei votanti. Solo con la partecipazione attiva di tutti si potrà cercare di spazzare via il vecchio modo ‘personalistico’ di considerare l’Ordine. Se vogliamo che l’Ordine torni ad incidere sulle politiche urbanistiche, edilizia e della conservazione del patrimonio culturale e con esso gli architetti, dobbiamo assumerci la responsabilità del voto compatto. Sono fiducioso che i colleghi vorranno credere nel nostro programma votando la nostra lista, con capolista Pio Crispino, per intero e ringraziamo tutte e tutti i colleghi sin d’ora per il loro impegno.