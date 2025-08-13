Archiviate le Ditirambo Night il “Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast” guarda già a settembre e ad Agorà

di Emilia Filocamo Avevo bisogno di tempo, di qualche giorno. Succede quasi sempre così. Io lo definisco un tempo di “decantazione” in cui, quello che è stato, quello che si è vissuto, necessita di una fase di posa per poi continuare ad emanare e diffondere con lento rilascio emozioni, pensieri, entusiasmi, ricordi. L’ultima Ditirambo Night tenutasi al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, l’ultimo appuntamento di stagione con l’incontro a tavola di due produttori cilentani che si traduce sempre in una narrazione piacevole e mai banale di un territorio che ci fa da gentile, generoso e silenzioso dirimpettaio, si è svolta sabato 9 agosto scorso. A confrontarsi a suon di sapori, di assaggi e tradizione sono stati Francesco Vastola dell’azienda agricola Maida, produttrice di conserve, pomodori, carciofini, e Vittorio Rambaldo, marito di Donatella Marino, una leggenda in fatto di alici di menaica. Con loro Armando Aristarco, Executive Chef della struttura cinque stelle lusso di Ravello, e la brigata di cucina che, dall’antipasto al dolce, hanno giocato virtuosisticamente e sapientemente con i due prodotti, alternandoli, abbracciandoli, rendendoli indipendenti nel gusto ma anche bisognosi dell’appoggio dell’altro per soddisfare la curiosità dell’accostamento terra e onda, per rispondere insomma ad un progetto ben preciso, ad una volontà non banale, quella di premiare e celebrare un territorio ricchissimo. La narrazione saporita si è trasformata anche in momento di confronto culturale su turismo e destinazioni, sul saper fare turismo, oltre che sull’argomento Dieta Mediterranea. Durante l’aperitivo, tenutosi a bordo della splendida Piscina a sfioro, spazio ai ringraziamenti di Iolanda Mansi ,General Manager della struttura e a quelli di Ermanno Guerra, esponente del mondo culturale e politico salernitano e campano, e neo Presidente della Fondazione Scuola Medica Salernitana. Intorno un nutrito parterre di stampa e di food blogger e chef giovani e talentuosi. Carciofini all’albicocca, una cheese cake al pomodoro e le mezze maniche in cui le alici di menaica davano la spinta giusta di mare e di rete, sono stati soltanto alcuni dei piatti speciali preparati per l’occasione. Come sempre, a fare da scenario e da location, il Caruso Grill dove l’alternanza dei piatti è stata accompagnata dalle note del Maestro Angelo Loia e dell’ensemble del Progetto Oiza. Ma come spesso avviene quando la compagnia è quella giusta, e quando l’uditorio è interessato e coinvolto, internazionale e sorpreso, locale e appassionato, dalle ballate cilentane accompagnate dalle percussioni di Pietro Ciuccio e dalla danza ritmica e rituale di Milena Acconcia, si è virato su motivi immortali, passando da De Andrè al meglio della tradizione musicale napoletana grazie alla voce coinvolgente di Nicola Napolitano e alle due chitarre, quella di Angelo Loia appunto e di Napolitano. Per rendere ancora più palpabile come musica e cibo sono in grado di coinvolgere e conquistare, di qui il titolo non casuale di Ditirambo, intesa come ritualità e voglia di celebrare le gioie della tavola, i musicisti hanno lasciato la loro postazione, il “ palco naturale” nel giardino prospiciente il Caruso Grill per avvicinarsi ai commensali. A tavola ci si è anche ritrovati: alcuni ospiti, tra stampa e istituzioni, presente anche Maria Teresa Scarpa, sindaco di Gioi Cilento, portavoce dei produttori e del territorio, hanno scoperto di aver lavorato insieme, di aver partecipato a progetti comuni. La tavola diventa dunque nodo, un ponte tra mondi diversi che, d’improvviso, si armonizzano, dialogano e, tra un sorso di vino ed un boccone, scoprono sintonie ed orizzonti comuni. Avevo bisogno di qualche giorno per raccontare e raccontarvi il perché di un progetto. Le Ditirambo NIghts salutano l’estate e danno appuntamento ad Agorà, il prossimo 21 settembre, quando la celebrazione del territorio e dei produttori, sarà corale e totale, e come in una grande sagra elegante, il cibo e l’assaggio saranno soltanto una scusa per conoscere di più di una regione che non smette di stupire. Un capitolo è ormai chiuso, un altro è in arrivo, prima del finale di stagione. E tutto quello che è in mezzo, che è stato preparazione, dosi, ingredienti, auto in arrivo dal Cilento, ballate, piedi nudi sull’erba, ceramiche, sorso, mantecatura, spolverata, scaglia, ci ha portati fin qui. Traghettati. Perché ogni viaggio ha un inizio, un perché ed un luogo in cui arrivare per poi guardarsi da dove si arriva e, soddisfatti, lasciarsi andare ad un sorriso.

Avevo bisogno di tempo, di qualche giorno. Succede quasi sempre così. Io lo definisco un tempo di “decantazione” in cui, quello che è stato, quello che si è vissuto, necessita di una fase di posa per poi continuare ad emanare e diffondere con lento rilascio emozioni, pensieri, entusiasmi, ricordi.

L’ultima Ditirambo Night tenutasi al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, l’ultimo appuntamento di stagione con l’incontro a tavola di due produttori cilentani che si traduce sempre in una narrazione piacevole e mai banale di un territorio che ci fa da gentile, generoso e silenzioso dirimpettaio, si è svolta sabato 9 agosto scorso. A confrontarsi a suon di sapori, di assaggi e tradizione sono stati Francesco Vastola dell’azienda agricola Maida, produttrice di conserve, pomodori, carciofini, e Vittorio Rambaldo, marito di Donatella Marino, una leggenda in fatto di alici di menaica. Con loro Armando Aristarco, Executive Chef della struttura cinque stelle lusso di Ravello, e la brigata di cucina che, dall’antipasto al dolce, hanno giocato virtuosisticamente e sapientemente con i due prodotti, alternandoli, abbracciandoli, rendendoli indipendenti nel gusto ma anche bisognosi dell’appoggio dell’altro per soddisfare la curiosità dell’accostamento terra e onda, per rispondere insomma ad un progetto ben preciso, ad una volontà non banale, quella di premiare e celebrare un territorio ricchissimo. La narrazione saporita si è trasformata anche in momento di confronto culturale su turismo e destinazioni, sul saper fare turismo, oltre che sull’argomento Dieta Mediterranea. Durante l’aperitivo, tenutosi a bordo della splendida Piscina a sfioro, spazio ai ringraziamenti di Iolanda Mansi ,General Manager della struttura e a quelli di Ermanno Guerra, esponente del mondo culturale e politico salernitano e campano, e neo Presidente della Fondazione Scuola Medica Salernitana. Intorno un nutrito parterre di stampa e di food blogger e chef giovani e talentuosi. Carciofini all’albicocca, una cheese cake al pomodoro e le mezze maniche in cui le alici di menaica davano la spinta giusta di mare e di rete, sono stati soltanto alcuni dei piatti speciali preparati per l’occasione.

Come sempre, a fare da scenario e da location, il Caruso Grill dove l’alternanza dei piatti è stata accompagnata dalle note del Maestro Angelo Loia e dell’ensemble del Progetto Oiza. Ma come spesso avviene quando la compagnia è quella giusta, e quando l’uditorio è interessato e coinvolto, internazionale e sorpreso, locale e appassionato, dalle ballate cilentane accompagnate dalle percussioni di Pietro Ciuccio e dalla danza ritmica e rituale di Milena Acconcia, si è virato su motivi immortali, passando da De Andrè al meglio della tradizione musicale napoletana grazie alla voce coinvolgente di Nicola Napolitano e alle due chitarre, quella di Angelo Loia appunto e di Napolitano. Per rendere ancora più palpabile come musica e cibo sono in grado di coinvolgere e conquistare, di qui il titolo non casuale di Ditirambo, intesa come ritualità e voglia di celebrare le gioie della tavola, i musicisti hanno lasciato la loro postazione, il “ palco naturale” nel giardino prospiciente il Caruso Grill per avvicinarsi ai commensali.

A tavola ci si è anche ritrovati: alcuni ospiti, tra stampa e istituzioni, presente anche Maria Teresa Scarpa, sindaco di Gioi Cilento, portavoce dei produttori e del territorio, hanno scoperto di aver lavorato insieme, di aver partecipato a progetti comuni. La tavola diventa dunque nodo, un ponte tra mondi diversi che, d’improvviso, si armonizzano, dialogano e, tra un sorso di vino ed un boccone, scoprono sintonie ed orizzonti comuni.

Avevo bisogno di qualche giorno per raccontare e raccontarvi il perché di un progetto. Le Ditirambo NIghts salutano l’estate e danno appuntamento ad Agorà, il prossimo 21 settembre, quando la celebrazione del territorio e dei produttori, sarà corale e totale, e come in una grande sagra elegante, il cibo e l’assaggio saranno soltanto una scusa per conoscere di più di una regione che non smette di stupire.

Un capitolo è ormai chiuso, un altro è in arrivo, prima del finale di stagione. E tutto quello che è in mezzo, che è stato preparazione, dosi, ingredienti, auto in arrivo dal Cilento, ballate, piedi nudi sull’erba, ceramiche, sorso, mantecatura, spolverata, scaglia, ci ha portati fin qui. Traghettati. Perché ogni viaggio ha un inizio, un perché ed un luogo in cui arrivare per poi guardarsi da dove si arriva e, soddisfatti, lasciarsi andare ad un sorriso.