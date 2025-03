Archivio Storico Enel a rischio: avviato l’outsourcing. Il comitato: Si interpelli la Soprintendenza

Il destino dell’Archivio Storico Enel è oggi al centro di un acceso dibattito. Il Comitato promotore per la sua salvaguardia ha espresso preoccupazione per le recenti decisioni aziendali che potrebbero comprometterne la valorizzazione e la fruibilità pubblica attraverso l’affidamento in outsourcing del patrimonio storico alla società Bucap.

Il Comitato sottolinea che qualsiasi modifica nella gestione dell’Archivio Storico deve essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania e dalla Direzione Generale degli Archivi.

Precedenti tentativi di trasferire l’Archivio Enel in outsourcing avevano già sollevato forti perplessità, portando l’azienda a ribadire la distinzione tra gli archivi di deposito e l’Archivio Storico, affidando a quest’ultimo una gestione più attenta e orientata alla sua valorizzazione.

Non da ultimo il Consiglio di Stato già una volta è intervenuto su un parere della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, precisamente con parere n. 56 del 3 novembre 1997 in cui ribaltava il parere della Soprintendenza sulla natura pubblicistica della documentazione prodotta da Enel post privatizzazione.

L’Archivio Storico Enel rappresenta un riferimento imprescindibile per studiosi, accademici e cittadini interessati alla storia dell’energia in Italia. Per questo motivo, il Comitato promotore chiede un incontro urgente con i vertici aziendali e con le istituzioni preposte per discutere il futuro della struttura e garantire che venga rispettato il suo valore culturale e storico. L’obiettivo è scongiurare qualsiasi azione che possa compromettere il ruolo dell’Archivio come patrimonio di pubblico interesse e proseguire sulla strada della valorizzazione, come già dichiarato dall’Amministratore Delegato di Enel, Flavio Cattaneo.

Il dibattito è aperto e la speranza è che si possa trovare una soluzione condivisa che rispetti il valore dell’Archivio Storico Enel, garantendone la tutela per le future generazioni.