Archivio Storico Enel, una raccolta di adesioni per scongiurarne il trasferimento da Napoli

Con una missiva dall’oggetto “Archivio Storico Enel – Tutela e valorizzazione del patrimonio industriale d’impresa”, il Comitato Civico di San Giovanni a Teduccio sta promuovendo una iniziativa per chiedere che l’Archivio Storico Enel custodito presso la Mostra d’Oltremare resti a Napoli e che sia finalmente valorizzato.

La lettera, che ha già fatto registrare diverse adesioni (riportate in calce) è indirizzata al ministro della Cultura, professor Gennaro Sangiuliano, al presidente della Regione Campania, onorevole Vincenzo De Luca, al sindaco di Napoli, professor Gaetano Manfredi, al Direzione Generale Archivi, dottoressa Maula Sciri, all’Archivio Centrale dello Stato, dottor Andrea De Pasquale, alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, dottor Gabriele Capone, al presidente della X Municipalità del Comune di Napoli dottor Carmine Sangiovanni, al presidente della VI Municipalità del Comune di Napoli dottor Alessandro Fucito, al presidente della Mostra D’Oltremare, dottor Remo Minopoli, all’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, all’ANAI Campania Erika Vettone, all’AD e DG Enel S.P.A ingegnere Francesco Starace e presidente Enel, dottor Michele Crisostomo.

“Un’allarmante, ma non del tutto inattesa decisione rischia di minare la tradizionale operatività, se non la stessa sussistenza dell’Archivio Storico Enel, prezioso ente archivistico che custodisce, per renderla fruibile ad un’ampia platea di studiosi e di osservatori, tutta la documentazione dell’industria elettrica italiana dalle origini agli anni più recenti. La novità, apparentemente di natura solo logistica, consisterebbe nel trasferimento fisico del predetto Archivio, collocato attualmente presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, in una nuova, imprecisata destinazione. Peraltro, stando ad alcune indiscrezioni, l’Archivio correrebbe il rischio di essere trasferito non solo da Napoli, ma addirittura in una sede fuori della Regione Campania”, si legge nella nota.

“Alla prova dei fatti tale ipotesi, oltre che poco percorribile, risulterebbe contraddittoria, considerate le conclusioni assunte nell’ambito del precedente ‘tavolo tecnico’ intercorso nel 2015 tra il Mibact, la Soprintendenza, la Regione Campania, il Comune di Napoli e l’Enel, tavolo che aveva previsto la realizzazione, all’interno della Mostra d’Oltremare, di un ‘Polo degli Archivi d’Impresa’, frutto della condivisione e della cointeressenza del materiale dell’Archivio Storico Enel con altri non meno importanti archivi d’impresa. Il patrimonio documentario presente nell’Archivio Enel rappresenta una rilevantissima fonte di studi

storici ed economici, tenuto conto del fatto che le fasi dell’elettrificazione del Paese si interfacciano con quelle della storia dell’industria italiana e più in generale con il complessivo processo di sviluppo socio-economico del nostro Paese. Una parte consistente dell’Archivio raccoglie le carte della ‘Società Meridionale di Elettricità’ e quelle riconducibili all’attività imprenditoriale di Giuseppe Cenzato, tutti documenti che consentono di ricostruire dettagliatamente la storia dell’elettrificazione del Mezzogiorno d’Italia. Facciamo

riferimento a relazioni, a progetti operativi e al materiale fotografico delle diverse località sede degli impianti, nonché a documenti e relazioni sulla realtà economica e sociale del Sud Italia. Occorre ricordare che già nel 2015, al momento del primo spostamento dell’Archivio dalla storica sede della ex Centrale Elettrica dell’Ente Autonomo Volturno di Via Ponte dei Granili, l’Enel aveva manifestato il proposito di dirottare il patrimonio archivistico in un’altra regione, proposito poi fortunatamente venuto meno grazie all’efficace intervento delle istituzioni culturali cittadine, di autorevoli personalità del mondo della cultura napoletana, degli stessi attivisti locali, tutti attori della ‘società civile’ che scongiurarono quella che si andava configurando come una ‘dismissione’ di un prezioso asset di incommensurabile valore appartenente non solo alla città di Napoli ma all’intero Paese. Si corse peraltro il rischio, allora, con quel paventato trasferimento, non solo di smantellare l’Archivio cartaceo, ma anche i suoi preziosi reperti industriali, dirottandoli in una sede inaccessibile

e privandone l’accesso da parte degli studiosi, degli esperti, delle comunità scolastiche e universitarie, delle amministrazioni pubbliche e di ogni altro soggetto interessato”, prosegue la nota.

“Sicché – continua – , il 24 aprile del 2016 il progetto per realizzare il ‘Polo degli Archivi d’Impresa’ fu inserito nell’alveo del cosiddetto ‘Patto per la Campania’, sottoscritto dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dal Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Matteo Renzi, e furono stanziati nell’occasione 6 milioni di euro per gli archivi d’impresa con il fine di creare poli di archivi e musei di impresa nei principali centri regionali, a cominciare proprio da Napoli e dalla Mostra d’Oltremare. In tale ambito, l’Archivio Enel avrebbe ricoperto, in termini esperienziali, un ruolo trainante, se non di capofila, ai fini del coinvolgimento operativo e della valorizzazione di altri archivi d’impresa dell’istituendo ‘Polo’. Nel 2018 Enel avviò poi materialmente il trasferimento della documentazione da Via Ponte dei Granili presso la Mostra d’Oltremare. Il piano operativo prevedeva, in una prima fase, di destinare all’Archivio Enel, provvisoriamente, il ‘Padiglione America Latina’ e successivamente il ‘Padiglione Libia’ che doveva essere allestito secondo i parametri previsti per una corretta conservazione del patrimonio archivistico e per la sua valorizzazione tale da consentire un’idonea fruibilità dei documenti da parte degli studiosi.

Il progetto originario secondo le informazioni in nostro possesso risulta essere stato poi accantonato dalla Mostra, giacché la sede indicata come provvisoria (ovvero il ‘Padiglione America Latina’) sarebbe divenuta definitiva. Ora, da parte nostra, non possiamo nascondere forti elementi di preoccupazione per il permanere di una condizione ancora precaria e in prospettiva incerta dell’Archivio Storico Enel, anche alla luce del fatto che il contratto di locazione stipulato dall’Enel con l’ente Mostra è di imminente scadenza. A tal proposito, da un lato c’è Enel che reclama il mancato rispetto di alcuni accordi iniziali e dall’altro la Mostra d’Oltremare che, alla luce della lettera di disdetta del contratto di locazione, sembra aver proposto ad Enel un adeguamento della sede, per colmare alcune carenze attuali, nonché un ampliamento degli spazi per accogliere ulteriore documentazione ad oggi non adeguatamente ricollocata”.

Quindi la missiva spiega: “La stessa sollecitazione inoltrata già alcuni mesi fa dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania all’Enel e agli Enti competenti per risolvere la diatriba non ha ricevuto la dovuta attenzione, ed è in questo contesto di estrema incertezza che l’Enel sembrerebbe non voler rinnovare il contratto di locazione, ritenendosi svincolata da ogni obbligo contrattuale. Pertanto, l’Enel avrebbe avviato la ricerca per una nuova sede che potrebbe essere disponibile in altra regione o addirittura

predisporre un outsourcing all’interno di un capannone/deposito facendo venire meno definitivamente le attività di valorizzazione che hanno da sempre contraddistinto l’operatività dell’Archivio Storico Enel”.

Il Comitato conclude: “Alla luce di quanto fin qui rappresentato, si chiede alle Istituzioni: – che si adoperino affinché sia confermata la sede dell’Archivio Storico Enel all’interno della

Mostra d’Oltremare, sempre nel ‘Padiglione America Latina’ onde evitare un ulteriore trasferimento che richiederebbe l’esborso di ingenti risorse economiche e che sottoporrebbe la documentazione archivistica a possibili perdite e deterioramenti se non effettuata secondo determinati criteri e protocolli di sicurezza; – che venga in ogni caso garantita la continuità dell’apertura dell’Archivio, per non precludere la consultazione dei suoi documenti alla sempre più ampia platea di studiosi, osservatori e operatori culturali, italiani e stranieri; – che sia mantenuta la gratuità dell’accesso all’Archivio e della consultazione dei documenti affinché l’Archivio sia reso pienamente fruibile agli studiosi anche con ridotte capacità reddituali, nonché agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado; – che si operi un “cambio di passo” per una piena, rinnovata valorizzazione dell’Archivio Enel,

diffondendone le peculiarità del suo patrimonio documentario non solo a beneficio degli

studiosi ma anche di un più ampio pubblico di osservatori. Il tutto sarebbe possibile attraverso l’istituzione di network e la realizzazione di eventi mirati alla diffusione del patrimonio storico, asset virtuoso fino a poco tempo fa dell’Archivio Enel; – che si metta in atto un’efficace attività di vigilanza, a norma di legge, da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania. Va rimarcato, in conclusione di questo documento/appello, che il patrimonio dell’Archivio Storico Enel è una risorsa materiale e immateriale prima di tutto della città di Napoli e che pertanto va salvaguardata nell’ottica della complessiva valorizzazione del suo patrimonio culturale, così come peraltro previsto esplicitamente dal «Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Adesioni

1) Avv. Pina Amarelli – Cavaliere del lavoro – Imprenditrice Museo Amarelli

2) Dott.ssa MAria Rosaria De Divitiis – ex Soprintendente Archivistico per la Campania

Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli – ex Presidente FAI Campania

3) Dott. Valerio Ceva Grimandli – Scrittore, giornalista e capo redattore

4) Pierluigi Totaro

5) Prof.ssa Vittoria Ferrandino – Professore Ordinario – Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi – Università del Sannio

6) Prof. Franz Cerami – Professor of Digital Storytelling at University Suor Orsola Benincasa of Napoli – Digital Artist

7) Dott. Armando Pepe – Storia del territorio in età moderna e contemporanea

8) Prof. Renata De Lorenzo – Presidente della Società Napoletana di Storia Patria

9) Avv. Elena Coccia – Avvocato – membro Associazione Giuristi Democratici

10) Prof. Paolo Fierro – Vicepresidente Nazionale di Medicina Democratica

11) Dott. Stefano Rolando – PRESIDENTE FONDAZIONE FRANCESCO SAVERIO NITTI

12) Prof. Alexander Hobel – Istituto Gramsci – Storico Napoletano

13) Dott. Nino Daniele – già sindaco di Ercolano ed ex assessore alla Cultura del Comune di Napoli

14) Prof. Pietro Spirito – Professore straordinario di Management delle infrastrutture presso Universitas Mercatorum

15) Prof.Giulio Sapelli – economista, storico e dirigente d’azienda italiano

16) Prof. Augusto Vitale –

17) Dott. Ovidio Loi – ex Sindaco Ula Tirso

18) Prof.ssa Elisabetta Bini – Associate Professor of Contemporary History Department of

Humanities University of Naples Federico II

19) Prof.ssa Achille Flora – Docente di Economia e politica dello sviluppo nell’Università

“L’Orientale” di Napoli

20) Dott. Adriano Giannola – Associazione per lo sviluppo dell’ industria nel Mezzogiorno

(SVIMEZ)

21) ASSOCIAIZONE KARMA

22) Prof. Pino Moricola – Prof. Discipline Storia delle imprese e delle multinazionali sviluppo nell’Università “L’Orientale” di Napoli

23) Dott. Salvatore Lauro – membro del Consiglio di Confitarma, presidente onorario della “Città del Sapere”, presidente e fondatore di “Napoli Europea”

24) Giovanni Giuseppe Caracciolo

25) Dott.ssa Concetta Damiani – Ricercatore. Settore scientifico disciplinare Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DiLBEC)

26) Dott. Giovanni Capasso – Specialista ICT – Salesforce CRM / Zuora Billing – Atos

27) Prof. Marco Santillo – DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE –

UNIVERSITA DI SALERNO

28) Dott. Francesco Saverio Coppola – Segretario Generale dell’Associazione

internazionale Guido Dorso, condirettore della Rivista “Politica “Meridionalista”

Coordinatore di A.I.M

29) Osvaldo Cammarota – B.R.I.

30) Daniele Santarelli

31) Prof. Silvio De Majo : già Docente Storia economica per le innovazioni tecnologiche e

Archeologia industriale presso l’Università di Napoli Federico II

32) Dott. Gennaro Gringoli – Università degli Studi di Napoli Federico II. Saggista, studioso di storia d’impresa, storia del capitalismo e storia contemporanea

33) Giovanni Muto – Professore di storia moderna dell’Università di Napoli Federico II

34) Prof. Domenico Cecere -Professore di storia moderna dell’Università di Napoli Federico II

35) Prof. Pasquale Palmieri – Professore di storia moderna dell’Università di Napoli Federico II

36) Prof. Diego Carnevale – Professore di storia moderna dell’Università di Napoli Federico II

37) Prof. Mariano Giustino – cattedra di Elettrotecnica della Facoltà di Ingegneria della

Seconda Università di Napoli

38) Prof. Luigi Caramiello – Professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi

moderna dell’Università di Napoli Federico II

39) Prof. Salvatore Boccagna – professore ordinario di Diritto processuale civile presso

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II

40) Corpo Consolare della Campania del Touring Club Italiano

41) Prof. Enrica Morlicchio – Professore di sociologia dei processi economici e del lavoro

42) Prof Amedeo Lepore – Professore ordinario di Storia Economica presso l’Università degli

Studi della Campania, Luigi Vanvitelli.

43) Prof. Sergio Sandone – Professore Associato di storia economica (SECS-P/12)

44) Prof. Francesco Dandolo – Professore di storia economica presso l’Università di Napoli

“Federico II

45) Dott.ssa Marianna D’Orsi Pisani – Vice console regionale per la Campania del Touring Club

46) Dott.ssa Paola Broccoli – dottore di ricerca in Storia contemporanea (Università degli studi del Molise

47) Prof. Ing Edoardo Currà, Presidente AIPAI – Associazione Italiana per il Patrimonio

Archeologico Industriale

48) Prof. Giuseppe Pignatelli Spinazzola – Docente di Storia dell’Architettura all’Università

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

49) Prof.ssa Anna maria Zaccaria – Professore associato Università degli Studi di Napoli

“Federico II

50) Prof.ssa Maria Luisa Stazio – Professore di sociologia dei processi culturali e

comunicativi presso l’Università di Napoli “Federico II”

51) Prof. Oreste de Divitiis – Presidente dell’Associazione Alessandro Scarlatti

52) Dott. Tommaso Rossi – Direttore artistico dell’Associazione Alessandro Scarlatti

53) Prof.ssa Nadia Barrella – Ordinario di Museologia DILBEC Vanvitelli

54) Prof .ssa Angelina Marcelli – Assistant Professor in Economic History at eCampus

University