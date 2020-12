Arcidiocesi di Napoli, esercito e azienda Divella: domani nel Duomo pacchi dono a poveri e senzatetto

Un dono al posto del tradizionale pranzo offerto alle persone e alle famiglie indigenti. L’emergenza Covid-19 ha indotto quest’anno il Cardinale Crescenzio Sepe, vescovo di Napoli e il Generale Giuseppenicola Tota, Comandante delle Forze Operative Sud, a un cambiamento di programma, non privando tuttavia senzatetto e persone in difficoltà di una testimonianza concreta di solidarietà. Con il contributo dell’Azienda Divella di Bari sono state preparate mille buste-dono, in cui sono stati inseriti alimenti di pronto consumo e anche prodotti offerti dalla Società Pezt Co Srl di Adro (Brescia), che verranno distribuite in tutte le mense Caritas e parrocchiali, domani martedì 29 dicembre 2020.

In particolare, alle ore 10 di domani, nella Chiesa Cattedrale, il Cardinale Sepe e il Generale Tota, presenti il direttore della Caritas diocesana don Cozzolino e la dottoressa Turi dell’Azienda Divella, distribuiranno i primi cento doni alle persone che quotidianamente vengono accolte presso il Binario della Solidarietà, struttura di accoglienza della Diocesi che ricorda i venticinque anni di vita.