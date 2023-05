Arcipelago e Costa Flegrea, Maisto (Ente Parco): Il futuro è nel turismo naturalistico

“Dalla valorizzazione del nostro patrimonio naturale nuove opportunità per lo sviluppo turistico flegreo”: è il messaggio che Francesco Maisto, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, ha lanciato nel corso del convegno ‘Le concessioni demaniali marittime turistico ricreative: interventi normativi e orientamenti giurisprudenziali’, organizzato a Palazzo Migliaresi dall’Ente con Federbalneari Campania e il Comune di Pozzuoli.

“La mission del Parco di tutela ambientale e dell’ecosistema flegreo, anche in qualità di ente gestore dei Siti di Interesse Comunitario – prosegue Maisto – ci porta ad affiancare e supportare i gestori dei lidi balneari nella valorizzazione del grande habitat naturale del nostro territorio. Penso, ad esempio, alla Foresta di Cuma: non servono palme false, ma è necessario solo valorizzare bene quello che già possediamo”.

E’ nell’interesse di gestori e operatori puntare ad una maggiore sostenibilità: “il nostro è un ecosistema delicato, che ha bisogno dell’impegno di tutti – aggiunge il presidente -: per questo il lavoro dell’Ente Parco è articolato su più direttrici, a partire dal versante educativo, per proseguire con la proposta di azioni di sistema, per far dialogare istituzioni, imprese e associazioni verso un uovo approccio imprenditoriale meno invasivo e più ecosostenibile. Va in questa direzione il Piano di sviluppo e potenziamento dell’offerta turistica di Arcipelago e Costa Flegrea, che risponde alla richiesta, in forte crescita, di turismo naturalistico, e l’elaborazione di un Marchio di Qualità, che tende a certificare l’ecosostenibilità delle attività imprenditoriali”.

