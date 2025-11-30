Area flegrea, il ruolo significativo del campo idrotermale

di Paolo Pantani

Commento all’articolo di Chiara Sabelli pubblicato su “scienze in rete” il 20 novembre 2025.

Abbiamo letto con molta attenzione l’articolo della giornalista scientifica Chiara Sabelli intitolato “Fare la TAC Ai Campi Flegrei ” su Scienze in Rete, Organo della rete delle società scientifiche italiane e abbiamo raccolto il commento del Vulcanologo Flegreo Professore Giuseppe Luongo:”, che pubblichiamo integralmente:

” Caro Paolo non vi è dubbio che il campo idrotermale abbia un ruolo significativo nella dinamica dell’ area Flegrea, ma ritenerlo la causa primaria del fenomeno non mi convince. Bisognerebbe innanzitutto giustificare il campo della deformazione registrato con un modello quantitativo. Un modello meccanico stress- strain indica un’ azione di una sorgente concentrata e non diffusa. Seconda osservazione: bisogna giustificare le crisi e le quiete. Anche questo manca e il modello del campo idrotermale non può giustificare la frequenza di tali crisi. Solo una sorgente legate alla spinta concentrata può giustificare la frequenza. Un piccolo corpo magmatico viscoso come un magma trachitico sollecitato da una sorgente magmatica profonda può generare crisi nella deformazione della copertura senza impegnare volumi di magma importanti. Infine il modello per azione dei gas che produrrebbero le manifestazioni del Bradisismo dovrebbe giustificare l’aumento del volume di gas rilasciato nel corso delle crisi. Aumento di temperatura? Risalita della massa magmatica che portatasi a minore profondità e, quindi, a valori più bassi della pressione rilascerebbe volumi importanti di gas. Questa migrazione non si potrebbe realizzare senza produrre un campo di deformazione in un’ area ben più ampia di quanto si registra. Tutto ciò non è rilevato.

I modelli idrotermali sono qualitativi nell’ interpretare deformazioni e sismi. Funzionano nella narrazione senza vincoli “.

Ringraziamo l’amico Peppe Luongo e condividiamo in pieno le sue conclusioni, i modelli idrotermali sono solo qualitativi e funzionano nella narrazione SENZA VINCOLI

Il Professore Giuseppe Luongo vive da sempre a Pozzuoli, è stato Consigliere Comunale a Pozzuoli, Senatore della Repubblica e Assessore al Comune di Bacoli.

Possiamo dire che vive e conosce la situazione dei Campi Flegrei in “corpore vili”, con una scansione di temporale molto lunga.

Lo ringraziamo della Sua altissima Relazione che sarà soggetta a grande attenzione pubblica e di studio.