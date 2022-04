Area Med e Mar Nero, relazioni al centro di un dibattito al Senato

Pace e Sviluppo quale efficace transizione ecologica. Incontro sul tema: “Il potenziamento delle relazioni tra le società civili del Mediterraneo e Mar Nero.” Martedì, 12 Aprile, ore 11-13 Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani Roma anche online, in diretta streaming su webtv.senato.it Pensare in modo diverso, applicare le nostre menti, i nostri cuori e le nostre anime per co-progettare il futuro alternativo che vogliamo. E’ l’intento dell’Osservatorio Euro-Mediterraneo-Mar Nero che ha promosso, su iniziativa della Senatrice, Laura Garavini, l’incontro sul tema: “Il potenziamento delle relazioni tra società civili del Mediterraneo e del Mar Nero, obiettivo prezioso per costruire la pace e lo sviluppo quale efficace transizione ecologica”, in programma Martedì, 12 Aprile, ore 11-13 Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani Roma. E’ possibile di seguire l’evento anche online, in diretta streaming su webtv.senato.it . Ai lavori, introdotti dalla Senatrice Laura Garavini, Vicepresidente della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione, intervengono Roberto Russo Presidente del network internazionale Fispmed coordinatore Osservatorio, Vincenzo Pepe, presidente nazionale Fare Ambiente, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Anna Rea Vice Presidente Progetto Sud, Paolo Pantani, Vicepresidente del Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo EUMED con le conclusioni di Gennaro Migliore, presidente Assemblea Parlamentare Euromediterranea. Modera Antonio Passaro, giornalista Direttore del magazine Lavoro Europeo. L’iniziativa è volta ad introdurre le dinamiche dei sistemi, per catalizzare approcci sistemici ai complessi problemi che l’umanità deve affrontare negli ambiti economici, politici, naturali e sociali. Parole che potrebbero sembrare vuote mentre in Ucraina, Yeman, Siria, Myanmar e in altri cento angoli dimenticati del mondo gli esseri umani proseguono in quello che è il più tragico superamento dei limiti dello sviluppo e dei limiti umani: la guerra. Una guerra che, premendo il pulsante sbagliato, potrebbe portare l’umanità a un’estinzione rapidissima e alla fine della civiltà umana e di qualsiasi sviluppo.