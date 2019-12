Area protetta di Capri, Costa firma in diretta Facebook l’avvio dell’iter. Marevivo esulta: Nostra vittoria

Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, annuncia in diretta Facebook l’avvio dell’iter per istituire l’Area marina protetta dell’isola di Capri. E firma il documento ufficiale. “Si e’ detto che non c’erano le risorse, che non la volessi fare. Non e’ vero – ha sottolineato Costa – Lo sto facendo. Sono stato zitto finora perche’ preferisco parlare con le carte. La politica deve fare i fatti. Parlare il meno possibile e fare i fatti”. Costa ha quindi mostrato la lettera indirizzata ai sindaci di Capri e di Anacapri, dai quali era venuto in precedenza un appello e ai quali il titolare dell’Ambiente aveva assicurato che “avremmo iniziato insieme questo percorso”. Da Costa mostrata anche una cartografia che il dicastero ritiene adeguata per l’area marina protetta di Capri e Anacapri.

Il ministro ha quindi detto che oltre a firmare la carta e notificarla, i sindaci Lembo e Scoppa verranno convocati a gennaio per una riunione, nel corso della quale dire se concordano o meno. “Se concordano, e io sono sicuro di si’, perche’ mi hanno fatto piu’ appelli – dice Costa – allora iniziamo con i sindaci e poi con tutti gli stakeholder, le associazioni ambientaliste, quelle di tutela del mare, il mondo della pesca, tutti quanti saranno ascoltati”. In tempi brevissimi, “perche’ ci tengo particolarmente che questa area marina protetta inizi subito ad essere tale e a proteggere il mare della nostra isola di Capri, un patrimonio dell’umanita’ e a cui tutti quanti teniamo”. Quindi ha formalmente firmato la lettera e mostrandola al pubblico social ha detto “da questo momento in poi, per il ministero dell’Ambiente l’area marina protetta di Capri prende il via. Quindi grazie a tutti coloro che vivono su quell’isola, grazie a tutti coloro che amano quell’isola, e grazie a tutti coloro che vorranno appoggiare questa iniziativa e che riterranno di sostenere nelle prossime settimane. Per noi, da gennaio parte”.



Il messaggio dell’associazione ambientalista

Esulta l’associazione Marevivo che, nei giorni, scorsi aveva lanciato una petizione su <a href=”http://www.change.org” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Change.org</a> per chiedere ai Comuni di Capri e Anacapri, alla Direzione Marittima di Napoli, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, al RAM Reparto Protezione Ambientale del Corpo delle Capitanerie di Porto presso il Ministero dell’Ambiente di intraprendere azioni urgenti per salvaguardare l’ecosistema marino di Capri, nell’attesa che l’isola diventasse Area Marina Protetta. In un messaggio fidduso nel pomeriggio l’associazione scrive: “Grazie al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa per aver ascoltato la nostra petizione, che si è unita alla voce dei capresi! In diretta Facebook il Ministro ha dato il via al processo per l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Capri, per la quale Marevivo si batte da più di 30 anni con l’obiettivo di proteggere uno dei luoghi più straordinari e conosciuti del Pianeta. Ora seguiremo con attenzione ed entusiasmo l’iter fino al suo compimento!” Video: https://bit.ly/395V5q6.