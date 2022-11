Aree di cooperazione tra Abruzzo e Azerbaijan

Venerdì 12 ottobre 2022 l’ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaijan in Italia, Mammad Ahmadzada, ha visitato la sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo all’Aquila. Il rappresentante diplomatico è stato accolto con affettuosità per un incontro istituzionale con il Presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio e il Presidente vicario della Giunta regionale Giovanni Lolli nel quale sono stare esaminate le possibili aree di cooperazione tra la Regione Abruzzo e la Repubblica dell’Azerbaijan. Alle ore 16.00 l’Ambasciatore e i vertici regionali hanno tenuto una conferenza stampa convocata presso la sala riunioni della Presidenza del Consiglio regionale all’Emiciclo per illustrare i contenuti del loro incontro. La visita è proseguita con il concerto “Sulle sponde del Mediterraneo e del Mar Caspio”- Un viaggio nella musica tra Italia e Azerbaijan, che si è svolto presso la sala consiliare “Sandro Spagnoli”. Il concerto è stato organizzato dall’Associazione culturale “Espressione d’Arte” in collaborazione con l’Ambasciata dell’Azerbaijan, in occasione del centesimo anniversario della proclamazione della Repubblica Democratica dell’Azerbaijan. L’esibizione musicale ha celebrato , inoltre, il quindicesimo anniversario dal riconoscimento UNESCO del Mugham, una tradizione artistica tipica del popolo azero che unisce musica e poesia. Il Mugham è tra i capolavori del patrimonio orale immateriale dell’Umanità. Il concerto aquilano è stato replicato in diretta Radio Rai domenica 14 ottobre dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale. .