Aree Interne  del Vallo di Diano: c’è voglia di impresa e lavoro

Sono 16 le idee di nuove attività emerse nell’ambito del progetto “Protagonismo Giovanili & Sviluppo Aree Interne” con le azioni di animazione, fundraising e coaching che saranno presentate sabato 10 settembre alle ore 18,30 a San Pietro al Tanagro in piazza Enrico Quaranta.

Servizi turistici, produzioni artigianali, organizzazione eventi e manifestazioni culturali, Ict e servizi informatici, servizi di rigenerazione e diversificazione delle attività turistiche, innovative tecniche agricole, laboratori d’arte e attività tese alla valorizzazione delle produzioni rurali, supporti sonori sono alcune delle nuove attività messe in campo dai giovani del territorio pronte a misurarsi con i mercati per la fase di start up.

Le iniziative, promosse per il 40% da donne, hanno scelto in prevalenza la forma societaria mentre la forma individuali è stata scelta da circa il 30% dei promotori con investimenti medi per ogni nuova iniziativa di circa 70 mila euro. Nel corso dell’incontro sarà presentato il “book” contenete le idee progetto mentre i promotori le illustreranno a Istituzioni e cittadini.

Segnali incoraggianti, quindi, per lo sviluppo delle aree interne a sud di Salerno e importanti per consolidare azioni concrete tese a contenere l’abbandono da parte di giovani e professionisti, sostenendo la crescita dell’appeal territoriale. Questi sono i contenuti che i giovani del Vallo di Diano intendono evidenziare a cittadini, istituzioni, associazioni e stakeholder del comprensorio in occasione dell’evento finale del progetto “ Protagonismo Giovanili & Sviluppo Aree Interne” con la presentazione delle nuove attività e, a seguire, un incontro gastronomico e di socializzazione culturale, sociale.

Le attività di progetto, finanziate dalla Regione Campania nell’ambito del progetto “Giovani in Comune” sono state curate dal Forum dei Giovani, dalla Proloco di San Pietro al Tanagro e dalla QS & Partners di Vincenzo Quagliano.

Soddisfazione per la partecipazione dei giovani alla vita economica e sociale sarà manifestata in occasione dell’evento Sindaco di San Pietro al Tanagro, dai referenti della rete dei Partners, dalla Governance del programmo di sviluppo delle aree interne del Vallo di Diano e dai rappresentanti della Regione Campania.