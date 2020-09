Aree pedonali non segnalate a Napoli, Stefano Buono (Davvero) al Comune: Multe da annullare

Boom di multe al centro storico di Napolidopo la pedonalizzazione di alcune strade, in precedenza Zone a traffico limitato, in particolare per la zona di Piazza del Gesu’. Due delibere di giunta comunale, una del 29 maggio e una del 6 agosto, hanno infatti convertito, ora definitivamente, la Ztl denominata Piazza del Gesù in Area pedonale, ma i cittadini, ha fatto sapere il movimento Davvero, lamentano da settimane la mancata segnalazione. Stefano Buono, capogruppo del movimento Davvero sostenibilità e diritti al Comune di Napoli, ha dichiarato: “Ci arriva segnalazione di decine e decine di multe: chi supera i varchi di via Duomo altezza museo Filangieri, via Miroballo, via Santa Sofia e via Del Sole subito dopo l’ingresso del Vecchio Policlinico (i quattro varchi di accesso alla neonata Area Pedonale), viene sanzionato anche se il varco risulta ‘non attivo’ o se il display e’ spento. Comprendiamo le esigenze dell’Amministrazione di filtrare l’accesso al centro storico, ma e’ impensabile farlo gravando, per mancanza di trasparenza, sulle tasche dei cittadini. Nei primi giorni dell’entrata in vigore non si sono visti vigili ai varchi per informare la popolazione, ne’ e’ stata cambiata, sui cartelli, la vecchia denominazione della Ztl in Area pedonale E’ una ingiustizia che va fermata subito e le multe emesse finora vanno annullate”.