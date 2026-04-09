Arena Flegrea, nasce “Arena On Stage”: il pubblico sale sul palco e rivoluziona l’esperienza live

L’Arena Flegrea porta il pubblico sul palco per una nuova fruizione dello spettacolo dal vivo. Nell’affascinante cornice della più grande arena all’aperto del sud Italia nasce un’esperienza scenica che ribalta il punto di vista tradizionale, trasformando il palco nel luogo dell’incontro diretto tra artisti e pubblico. Ecco ARENA ON STAGE il progetto che propone una curiosa modalità di fruizione dello spazio scenico che accoglie 600 spettatori accanto ai protagonisti dello show, mentre la maestosa cavea dell’Arena Flegrea diventerà lo sfondo scenografico naturale. Rovesciando simbolicamente e percettivamente la scena: il pubblico non osserva più lo spettacolo da lontano, ma ne diventa parte integrante, immerso nella stessa dimensione creativa e narrativa.

Dopo l’anteprima – con la data zero dello scorso 21 marzo – che ha visto protagonisti il Collettivo Core e il dj uruguaiano Carlos Willengton con la sua eclettica selezione musicale con i vinili, prende ufficialmente il via ARENA ON STAGE. Sabato 11 aprile sale sul palco dell’Arena Flegrea (insieme al pubblico) il dj e producer francese Folamour, per un nuovo evento del Collettivo Core in collaborazione con Soulstice, realtà milanese attiva nella promozione di musica elettronica contemporanea.

Protagonista dell’evento che segna il debutto format ARENA ON STAGE sarà Folamour, al secolo Bruno Boumendil, poliedrico artista francese con base a Londra molto apprezzato nella scena house internazionale, capace di fondere sonorità soulful, disco e groove elettronici in set dal forte impatto emotivo. Dopo aver creato la sua label, Moonrise Hill Material, insieme a Ethyene, Kaffe Crème, e Okwa, Folamour ha pubblicato il suo primo disco, Umami nel 2017. Folamour si è poi spostato a Londra, dove ha fondato una nuova label, FHUO Records, con cui ha pubblicato i successivi lavori. Tra i suoi brani più noti ci sono Ya Just Need 2 Believe in Yaself, Petit Prince Du Macadam e These Are Just Places To Me Now.

Accanto a lui, nel cast di ARENA ON STAGE ecco Italoboys, Paccone, Carlo Martino che daranno vita a esibizioni live e dj set già dal pomeriggio, con musica di accompagnamento prima del main event. L’appuntamento prevede infatti diversi set che si alterneranno già dal pomeriggio, con apertura porte dalle ore 16. Una scelta pensata per favorire un flusso più dinamico e un turnover naturale del pubblico, permettendo di vivere l’Arena in diverse fasi della giornata, dalla luce del pomeriggio al tramonto, fino alle atmosfere più intime della notte. Biglietti disponibili su: Ticketsms.it .

Ancora una volta, l’Arena Flegrea si conferma come uno spazio capace di accogliere e amplificare linguaggi contemporanei, senza perdere il legame con la propria identità storica. Un luogo in cui la musica non è solo intrattenimento, ma strumento di rilettura dello spazio e delle sue possibilità.

L’imponente arena situata nel cuore della Mostra d’Oltremare di Napoli, con la sua storia stratificata, dimostra ancora una volta la propria capacità di evolversi. Nata per accogliere grandi rappresentazioni – dall’opera al teatro, fino ai concerti di grandi star italiane e internazionali – si apre a linguaggi nuovi, accogliendo format sperimentali che reinterpretano il suo significato. Non si tratta di una rottura con il passato, ma di una sua estensione, di un modo per attivare lo spazio in chiave contemporanea, senza tradirne l’identità.

Oltre al format “ARENA ON STAGE” resta confermata la classica programmazione estiva dell’Arena Flegrea che propone concerti e spettacoli per un pubblico eterogeneo. Tra gli eventi già annunciati:

“Genesis – One Night with the Orchestra” con Martin Levac e Nick D’Virgilio affiancati da un’orchestra sinfonica di 70 elementi e da un coro di 32 voci (25 giugno), Eduardo De Crescenzo con l’unico concerto in città col suo “Essenze Jazz” (30 giugno), il double bill con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Orchestra anticipato dal live di Eugenio Bennato (7 luglio), lo spettacolo di Serena Rossi dal titolo “Serenata a Napoli” (9 luglio), il concerto di Serena Brancale (14 luglio), l’attesa reunion dei Litfiba che con la formazione originale per celebrare i 40 anni dell’album “17 Re” (28 luglio), il concerto di Emma Marrone (29 luglio) e il live del rapper Capo Plaza (30 luglio).

Grande novità di quest’anno, la nascita di un vero e proprio festival negli spazi della Mostra d’Oltremare: due giorni di musica nell’accogliente Viale delle 28 Fontane con grandi nomi della musica internazionale. Attesi al Noisy Naples Fest il 23 luglio i Franz Ferdinand, Skunk Anansie e Bluvertigo, mentre il giorno seguente, 24 luglio, sarà la volta di Kasabian, Planet Funk e Subsonica.