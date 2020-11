Arera, Ortis: “Bellissima esperienza impegno per tutela consumatori e competizione”

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Esser stato chiamato a tutelare i consumatori, a promuovere una sana competizione per maggior competitività e sostenibilità del sistema energetico, a servire il mio paese per regolare e controllare, nell’accezione einaudiana dell’economia liberale, è stato per me una piacevole sintonia culturale e professionale, una bellissima esperienza umana e un grande onore. Questa è stata la mia confessione nell’ultima relazione che, come presidente uscente dell’Arera, feci al Parlamento”. Così Alessandro Ortis, per sette anni, da dicembre 2003 a febbraio 2011, presidente dell’Autorità per l’Energia e il Gas, ricorda all’Adnkronos l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente che compie 25 anni quest’anno.