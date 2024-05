Argentina, a Bahia Blanca si insedia il nuovo console generale

Il diplomatico Nicola Bazzani ha cominciato il suo incarico come Console Generale di Bahía Blanca, in Argentina, sostituendo così Samuele Fazzi, in carica dal 2021. Bazzani avrà dunque giurisdizione su un esteso territorio: oltre ai municipi che compongono l’hinterland di Bahía Blanca nella provincia di Buenos Aires, il consolato esplica le sue funzioni anche per i cittadini residenti nelle provincie di Tierra del Fuego, Santa Cruz, Rio Negro, Neuquén, La Pampa e Chubut come riferisce 9colonne Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Studi di Siena e in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Università di Firenze, Bazzani ha cominciato la carriera diplomatica nel 2004. Ha prestato servizio presso l’Ambasciata d’Italia in Iraq, è stato Vice Capo Missione presso l’Ambasciata Italiana in Nigeria e Vice Capo Missione presso l’Ambasciata Italiana in Afghanistan. Il suo ultimo incarico è stato come Vice Capo dell’Ufficio per l’Energia, il Clima e la Transizione Ecologica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.