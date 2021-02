Argentina, cooperazione scientifica con l’Italia: firmato il Programma Esecutivo triennale

Il Ministro della Scienza, Tecnologia e Innovazione Roberto Salvarezza e l’Ambasciatore d’Italia in Argentina Giuseppe Manzo hanno sottoscritto il Programma Esecutivo Triennale di Cooperazione Scientifica tra Argentina e Italia.

Il Programma firmato oggi contiene i progetti comuni per il triennio 2021-2023 in attuazione dell’Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica firmato nel 1997 tra i due governi e giunto quest’anno al settimo rinnovo. Gli 8 progetti del Programma -5 di mobilità e 3 di “grande rilevanza”- sono incentrati sui settori prioritari di biotecnologia, medicina e salute, inergie rinnovabili, tecnologie agroalimentari, tecnologie satellitari di osservazione della Terra, fisica e astrofisica e scienze del mare.

Nel corso dell’incontro il Ministro Salvarezza e l’Ambasciatore Manzo hanno riaffermato la centralita’ della cooperazione scientifica e tecnologica per le eccellenti relazioni bilaterali tra Argentina ed Italia. Al riguardo hanno espresso forte soddisfazione per l’accordo concluso la scorsa settimana fra l’argentina VENG e l’italiana e-GEOS per la commercializzazione dei dati acquisiti da SAOCOM 1A e 1B, nell’ambito del Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE), uno dei fiori all’occhiello della cooperazione bilaterale. Con riferimento alla Presidenza italiana del G20, l’Ambasciatore Manzo ha evocato le priorita’ e i principali momenti che saranno dedicati alle tematiche ambientali, della scienza e dell’innovazione.

L’incontro svoltosi al Ministero della Scienza e Tecnologia ha offerto inoltre l’occasione per fare il punto sulle collaborazioni in corso nel campo della ricerca in Antartide e sulle iniziative realizzate nell’ambito degli accordi tra i Consigli nazionali per le ricerche (CNR-CONICET) e tra i rispettivi istituti di fisica nucleare (INFN e CONEA).

“Quella scientifica e’ una delle aree di collaborazione piu’ solide e al tempo stesso dinamiche e promettenti tra Italia e Argentina e con il nuovo Programma Esecutivo sara’ possibile imprimere ulteriore slancio in settori innovativi e prioritari per i nostri paesi” ha dichiarato l’Ambasciatore Manzo.