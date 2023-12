Argentina, diplomatici in campo contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la rete diplomatico-consolare italiana in Argentina ha promosso iniziative specifiche collegate anche alla campagna di sensibilizzazione ‘Orange The World’ delle Nazioni Unite, a cui la Farnesina e la sua rete estera hanno aderito su indicazione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Fra queste, riferisce un comunicato, vi è stata una tournée in tre tappe ‘Tosca Quintet in concerto’, promossa dai consolati generali d’Italia a Buenos Aires, Cordoba e Bahia Blanca, – che ha visto la cantante e attrice italiana Tosca presentare, accompagnata dalla cantautrice argentina Teresa Parodi, uno spettacolo intenso di musica, suoni e poesia. L’evento è stato realizzato al Teatro Municipale di Bahia Blanca (24 novembre), al Teatro Coliseo di Buenos Aires (25 novembre) – l’unico di proprietà dello Stato italiano all’estero – e al Teatro del Libertador San Martín di Cordoba (26 novembre). A partire dall’1 dicembre, il concerto sarà disponibile online gratuitamente sui canali YouTube del consolato generale d’Italia a Buenos Aires e del Teatro Coliseo. Inoltre, il consolato generale d’Italia nella capitale argentina, in collaborazione con la Commissione di Genere e Diversità della ‘Asociación Argentina de Empresarios Teatrales’ (Aadet) e il Teatro Coliseo ha promosso la prima edizione di ‘Música y Mujeres’, evento articolato in due tavole rotonde con la partecipazione di artisti, manager, professionisti e rappresentanti di organizzazioni del settore di entrambi i Paesi.

E’ stata una occasione per esaltare il ruolo delle donne nell’industria musicale dal vivo in Argentina e il contributo dell’esperienza italiana, analizzando progressi, opportunità e sfide sul piano lavorativo e professionale. Il consolato generale a Buenos Aires di cui il console Carmelo Barbera, ha anche trasmesso una puntata speciale del contenitore settimanale online ‘Attualità italiana’, con un’intervista a Loredana Cornero, segretaria generale della Comunità radiotelevisiva italofona, autrice e produttrice esperta in questioni di genere e di empowerment femminile. Il consolato generale a Bahia Blanca, la cui sede si è illuminata di arancione nel segno della campagna ‘Orange The World’, ha organizzato, assieme alla Segreteria per le Politiche sociali e di genere della città, una conferenza stampa in vista dello spettacolo ‘Tosca Quintet in concerto’, mirata a valorizzare l’azione dell’Italia per la tutela e la promozione dei diritti delle donne e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere. Luci arancioni hanno infine illuminato anche l’edificio del consolato Generale d’Italia a Cordoba, che si è fatto promotore, insieme al ministero della Donna della Provincia, della campagna di raccolta di vestiti dal titolo “Guapas somos.