Argentina, Feditalia: una crociera per seguire a ritroso e ricordare le vecchie rotte dei migranti

Feditalia, Confederazione Generale di Federazioni e Associazioni Italiane della Argentina, presenta “El Retorno 2026”, un ambizioso progetto nato dalla collaborazione con Fedespa, Federación de Asociaciones Españolas de la Argentina, e Costa Crociere.

Questo progetto offre alla comunità italiana e spagnola in Argentina un viaggio a ritroso in crociera di 21 giorni con l’obiettivo di riscoprire le proprie radici nelle loro patrie d’origine.

Il viaggio partirà dal porto di Buenos Aires il 13 marzo 2026 a bordo della nave “Costa Favolosa”. L’itinerario toccherà importanti porti in Brasile, Africa, le Isole Canarie, Marocco, Spagna, Francia e culminerà in Italia, con arrivo previsto il 2 aprile 2026 nel porto di Savona, vicino a Genova in Liguria, porto italiano di grande storia, dal quale partirono molti emigranti, proprio come gli antenati dei partecipanti a questo viaggio.

L’iniziativa nasce con l’intento di unire le due principali collettività dell’immigrazione europea in Argentina, permettendo loro di attraversare l’oceano e ritrovare le loro origini, ripercorrendo in un certo senso il viaggio dei loro nonni, coraggiosi immigrati in cerca di un futuro in America. Questa alleanza mira a realizzare il sogno di molti immigrati e dei loro discendenti di tornare alla loro terra d’origine, condividendo esperienze ed emozioni in un ambiente di lusso e con attività dedicate alle culture italiana e spagnola.

Maggiori informazioni sul sito di Feditalia.