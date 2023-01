Argentina, Fiat Pulse premiato come “veicolo dell’anno”

Periodistas de la Industria Automotriz (PIA), organizzazione che riunisce i giornalisti specializzati in motori in Argentina, ha premiato il Fiat Pulse come “veicolo/SUV dell’anno”. Nell’edizione 2022 dell’ormai classica onorificenza, il modello del lingotto presentato ad aprile di quest’anno nel paese sudamericano ha superato il Jeep Commander e il Citroën C3 nel punteggio conferito dalla giuria di esperti. “Il criterio di voto suggerito era il miglior rapporto tra prezzo, prodotto e innovazione. Le giurie hanno votato la loro terna vincitrice in ogni categoria, che ha assegnato un punteggio a ciascun modello, secondo l’ordine di preferenza”, si spiega in una nota diffusa da Stellantis. Un successo che si rispecchia anche nelle vendite. A soli due mesi dalla presentazione, il Pulse era già diventato il modello SUV più venduto in Argentina, e ha mantenuto il primo posto durante tutto il 2022.