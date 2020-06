Argentina, i principali monumenti avvolti nel tricolore

I piu’ noti monumenti della capitale dell’Argentina, Buenos Aires, cosi’ come delle principali citta’ del paese sono stati avvolti oggi con il tricolore italiano in onore al 74esimo anniversario della Repubblica. L’iniziativa, sottolinea l’ambasciatore generale d’Italia nel paese, Giuseppe Manzo, rappresenta “uno straordinario omaggio all’Italia ed agli italiani che hanno qui la loro comunita’ piu’ grande nel mondo”. Monumenti quali l’emblematico Obelisco di Buenos Aires, o lo stesso monumento alla Bandiera argentina di Rosario sono stati suggestivamente illuminati di verde, bianco e rosso a partire dalla mezzanotte di oggi e lo rimarranno anche nella notte seguente cosi’ da celebrare anche la giornata dell’emigrante italiano in Argentina. Nell’impossibilita’ di celebrare la ricorrenza come di consueto ogni anno insieme alla nostra comunita’, Manzo ha rilasciato un messaggio pubblicato sui canali social dell’ambasciata. “Quest’anno non possiamo incontrarci ma non rinunciamo a onorare l’Italia, la sua storia, la sua arte insieme ai suoi valori piu’ profondi: la solidarieta’, il sacrificio, l’unita’. Valori rappresentati idealmente in questi mesi dalle italiane e dagli italiani impegnati in prima linea nella lotta contro la pandemia”, ha dichiarato il massimo rappresentante italiano nel paese. Manzo ha quindi illustrato le due principali iniziative che caratterizzano questa celebrazione. “Onoreremo questo anniversario portando le piazze italiane direttamente nelle vostre case con uno splendido libro fotografico, che e’ il nostro omaggio a voi, e con uno splendido omaggio dell’Argentina che porta la nostra bandiera nelle sue piazze”, ha aggiunto.