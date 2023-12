Argentina, il Consolato italiano attiva un canale WhatsApp per comunicare con gli utenti

Il Consolato di Italia a Mar del Plata insieme al console italiano a Buenos Aires Fabrizio Lucentini hanno reso noto di avere attivato il canale WhatsApp ufficiale, “un modo semplice e diretto per ricevere aggiornamenti in tempo reale sugli eventi e i servizi consolari sul proprio smartphone”.

Il canale, riferisce un comunicato consolare, “va ad arricchire il sistema di informazione multicanale del consolato marplatense, rappresentato dai profili social ufficiali (X, Facebook e Instagram) e dal sito istituzionale.

Iscriversi, si assicura, “è semplice e gratuito per tutti gli utenti WhatsApp”. È infatti sufficiente cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/ 0029VaFUhWJAzNbmN1pkNt0B, selezionare “Iscriviti” e attivare le notifiche. Fra l’altro, si precisa infine, “per l’iscrizione non è necessario condividere il proprio numero di telefono. La lista dei canali seguiti si trova nella sezione ‘Aggiornamentiì, mentre si avverte che il canale WhatsApp è uno strumento unidirezionale: gli iscritti ricevono i messaggi ma non possono rispondere.