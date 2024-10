Argentina, il progetto Italea a Buenos Aires. Tajani: Rafforziamo i legami con gli italiani all’estero

In corrispondenza con la missione in Argentina e Brasile (7-9 ottobre) del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, il progetto Italea – parte dell’iniziativa “Turismo delle radici” – fa tappa a Buenos Aires in occasione della Fit, Feria Internacional de Turismo.

“Il Turismo delle radici è uno strumento di prioritaria importanza per rafforzare i legami con gli oltre 80 milioni di italiani e italo-discendenti. Nell’anno delle Radici Italiane nel Mondo, vogliamo celebrare i grandi traguardi dei nostri connazionali, partecipando ai maggiori eventi identitari delle nostre comunità all’estero” ha commentato Tajani, che ha evidenziato come l’iniziativa rivesta un valore speciale in un paese come l’Argentina, che ospita la più numerosa comunità di italiani residenti all’estero.

Italea è un’iniziativa del MAECI lanciata nel 2024 (anno delle Radici Italiane nel Mondo) all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU, con l’obiettivo di favorire il ritorno e l’accoglienza degli emigrati italo-discendenti. Il progetto è già stato presentato anche a Toronto, San Paolo e Montevideo: le prossime tappe, a Melbourne (3-8 ottobre) per la Melbourne Italian Festa e a New York (9-15 ottobre) in occasione del Columbus Day, saranno accompagnate da mostre (“A different tale – Cartoline dalla Calabria”), presentazione di libri (“La comunità italiana dello spettacolo a New York e la nascita del cinema italoamericano”), spettacoli culinari ed eventi musicali.

Il Turismo delle radici nasce con l’intento di far scoprire cultura, riti e tradizioni e valorizzare i luoghi che non sono meta del turismo di massa. Il progetto coinvolge oltre 800 piccoli Comuni italiani, vincitori del bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti.