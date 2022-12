Argentina in finale, Adani in delirio per Messi: “Dribbla i cammelli”

(Adnkronos) – Leo Messi incanta in campo, Lele Adani esplode al microfono. Il numero 10 dell’Argentina dà spettacolo nella semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 vinta 3-0 contro la Croazia e il commentatore della Rai, già protagonista di ripetuti exploit verbali durante la Coppa del Mondo, si incendia. Accanto a lui, il telecronista Stefano Bizzotto deve fare i conti con la voce non al top. Adani è padrone dell’etere e esonda quando Messi inventa il terzo gol siglato da Alvarez.

“Alzatevi in piedi. Questa giocata riporta Maradona dentro a un campo da calcio. Dribbla tutti, anche i cammelli del deserto. Non lo prendono mai, dribbla tutti”, dice Adani mentre Bizzotto, invano, prova a inserirsi e a interrompere il monologo. “Messi elargisce amore a tutti attraverso una palla da calcio e ridisegna i confini del suo destino. Influisce su tutti, compagni, avversari, tutti quanti. Sono gli occhi di un bambino che ama il calcio e che lo elargisce a tutti quanti, anche a chi non sa amare. Aprite il cuore e ringraziate Messi, perché sta ancora giocando per tutti noi. Questa è l’unica cosa da dire”, aggiunge. Puntualmente, lo ‘show’ di Adani diventa argomento di discussione su Twitter con hashtag dedicati: accanto al neutro ‘Lele Adani’, usato anche da chi apprezza la passione e il trasporto del commentatore, compare l’ormai abituale AdaniOut spinto da chi proprio non è in sintonia con i toni enfatici e i decibel a livelli record.