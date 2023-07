Argentina, nuovo laboratorio di pizzica a Buenos Aires

Al via a Buenos Aires sabato un nuovo laboratorio dedicato alla pizzica salentina tenuto dalla professoressa Cecilia Arenillas, che da più di un decennio si dedica alla diffusione delle danze tradizionali italiane in Argentina. Un appuntamento ormai consueto nella capitale argentina. Dopo aver vissuto per un decennio nel nostro paese, ha cominciato ad organizzare seminari speciali dedicati proprio alle danze tradizionali italiane in coincidenza con le vacanze estive, da dicembre a febbraio, ed invernali, tra luglio ed agosto. E in quest’inverno australe tocca alla pizzica, che secondo Arenillas “é quella che più si conosce, e dunque quella più richiesta”. Eppure, sostiene la professoressa, la diffusione della cultura salentina in Argentina è piuttosto scarsa. “A partire da quello che ho la possibilità di fare, naturalmente cerco di trasmetterla nelle mie lezioni, seminari speciali a Buenos Aires e all’interno del paese, creando spazi di danza e musica tradizionale italiana aperti a chiunque sia curioso di scoprire nuovi mondi all’interno di questa tematica”, spiega a 9colonne Arenillas, che nel 2013 ha fondato il gruppo di Musica e Danza Tradizionale del centro Sud Italia a Buenos Aires. “Da allora, presentiamo i nostri spettacoli e le nostre proposte in associazioni italiane e indipendenti, diffondendo tra le altre danze anche la Pizzica, con strumenti e canti tradizionali. Direi che il nostro repertorio è unico in Argentina. Copriamo le regioni del centro sud, dalla Toscana alla Sicilia”.