Argentina, onorificenza della Repubblica italiana a un imprenditore locale

Nel corso di una cerimonia che si è svolta presso la residenza, l’ambasciatore d’Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini, ha consegnato il diploma e le relative insegne di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) al dott. Marcos Bulgheroni. “Nel corso della sua intensa attività imprenditoriale, riferisce un comunicato, Bulgheroni, attuale amministratore delegato di Pan American Energy Group (PAEG), ha sempre mostrato una grande attenzione per l’Italia e una vicinanza costante all’Ambasciata e al Sistema Italia, verso i quali non ha mai fatto venir meno il suo sostegno” “Bulgheroni – si dice poi – ha promosso numerose iniziative volte a rafforzare la collaborazione industriale tra Italia e Argentina, tra cui spicca il progetto in collaborazione con la Camera di commercio italiana in Argentina per lo sfruttamento dei giacimenti di ‘shale oil’ e ‘shale gas’ di Vaca Muerta”. Il rafforzamento della cooperazione nell’ambito economico tra l’Italia e l’Argentina, si precisa, “costituisce un obiettivo chiave da perseguire sul piano bilaterale, tenuto conto del notevole potenziale di sviluppo esistente in numerosi settori. Il lavoro svolto dal dott. Marcos Bulgheroni ha rappresentato un contributo importante a sostegno di tale azione prioritaria”.