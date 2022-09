Argentina, tentato omicidio della vice presidente Cristina Kirchner: sospeso il campionato di calcio

L’Associazione di calcio argentina ha sospeso le partire in programma per oggi, dopo il tentato omicidio della vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner avvenuto nella notte. “L’Associazione di calcio argentina esprime la sua piu’ energica condanna di quanto avvenuto alla vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner. Lanciamo un appello a tutta la societa’ dicendo che la violenza di qualunque tipo non e’ la strada”, recita una nota diffusa sui social. L’Associazione avvisa quindi che tutti gli incontri programmati per oggi sono sospesi.

L’ex presidente argentina e’ stata aggredita nella notte da un uomo armato di pistola che ha puntato l’arma a meno di un metro dal suo volto senza tuttavia esplodere il colpo. Il presidente Alberto Fernandez ha definito quanto accaduto l’episodio “piu’ grave dal ritorno della democrazia” nel Paese. “E’ necessario bandire la violenza dal discorso politico e mediatico”, ha affermato il presidente in un messaggio trasmesso alla televisione nazionale dal palazzo presidenziale. Si e’ trattato, ha aggiunto, di un atto di una “enorme gravita’, il piu’ grave mai accaduto da quando abbiamo recuperato la democrazia”.