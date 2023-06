Aria calda dal Sahara verso l’Italia, su le temperature fino a 42 gradi

Dopo la fase relativamente fresca ed instabile, con le piogge torrenziali che hanno interessato la Penisola a partire dal primo maggio, ora è previsto l’arrivo di aria calda dal Sahara in espansione dall’Algeria verso l’Italia. Le temperature la prossima settimana, secondo la tendenza meteo, potranno arrivare a 42 gradi in Sardegna e a 39, localmente, in Sicilia. Questo il quadro fornito da Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma il ribaltone meteo, dagli ombrelli agli ombrelloni. Dal Sahara, oltre al caldo, arriveranno anche le polveri del deserto che renderanno il cielo a tratti velato e giallognolo, in particolare sul Centro-Sud. Sono previste temperature massime fino a 40-42°C in Sardegna e localmente fino a 39°C anche in Sicilia. Questi valori dovrebbero essere raggiunti dopo 3-4 giorni di riscaldamento africano, quindi verso il 20-21 giugno, ma non si esclude un’impennata anche più veloce con i primi 40°C già domenica o lunedì. Sul resto dell’Italia, cioè sulla parte peninsulare, avremo temperature fino a 33-35 gradi, ma con molta umidità, tanta afa e temperature percepite superiori ai 40°C. Colpite in particolare le Isole Maggiori, ma anche il Centro tirrenico e le zone interne del Sud. Roma potrebbe veder salire il termometro all’improvviso.