Aria Film Festival a San Sebastiano, 200 cortometraggi in gara: ecco i vincitori

C’è aria di cambiamento nel settore del cinema. San Sebastiano al Vesuvio ospita la I edizione di Aria Film Festival, il festival del cinema ecosostenibile con la direzione artistica di Alex Marano. La manifestazione, sostenuta da Città Metropolitana di Napoli, ha un obiettivo preciso: dimostrare che anche le produzioni e gli eventi connessi al mondo dell’audiovisivo possono seguire protocolli di ecosostenibilità, premiando gli autori che si impegnano per raggiungere gli stessi scopi con le proprie produzioni. Proiezioni dei corti in concorso, ospiti, talk con associazioni per tracciare linee guida e strategie d’azione per il cambiamento e anche uno spazio per gli autori per esporre i propri progetti davanti a produttori e distributori, animeranno la tre giorni nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio, dal 22 al 24 settembre.

“Siamo lieti di ospitare nel Parco Urbano di via Panoramica l’Aria Film Festival che conclude la Rassegna del Verde 2022. Il festival sarà affiancato dalle Giornate della Legalità di decennale tradizione, che quest’anno saranno caratterizzate anche dalla presenza di Forum sull’ambiente coordinati dall’avvocato Luca Monsurrò in collaborazione con il nostro Liceo ” Di Giacomo”, diretto dalla professoressa Fabrizia Landolfi ed a seguire ospiterà delle giornate di avvicinamento dei giovani al cinema in collaborazione con l’assessorato regionale guidato da Lucia Fortini”, ha dichiarato Giuseppe Panico, sindaco di San Sebastiano al Vesuvio. “Io credo che questo tipo di iniziative siano essenziali. Il cinema può e deve contribuire a sensibilizzare le persone nella tutela dell’ambiente. La stessa industria cinematografica è ancora troppo inquinante. Il mio augurio è che iniziative come Aria Film Fest servano a indurre i protagonisti del cinema, ovvero autori, registi, produttore a rendere i set più green pretendendo l’applicazione di quei protocolli ecosostenibili che già di fatto esistono e che prevedono, per esempio, l’utilizzo di un green manager ovvero una figura che si assicuri che siano rispettati tutta una serie di criteri come la raccolta differenziata, che non ci siano sprechi d’acqua o alimentari, che non siano utilizzate bottiglie di plastica e tanto altro”, ha commentato Alex Marano, Direttore artistico del Festival.

Aria Film Fest, aperto ad autori nazionali e internazionali, ha visto in concorso oltre 200 cortometraggi provenienti da vari paesi europei.

4 le giurie coinvolte: la Giuria Popolare che assegnerà il “Premio del Pubblico”; la Giuria di Esperti, composta dalla sceneggiatrice Ippolita di Majo, dall’attore Francesco di Leva, dal regista Sidney Sibilia, dall’attore Adriano Pantaleo, dal produttore Luciano Stella e dal giornalista Capo cultura e spettacoli al Corriere del Mezzogiorno Vanni Fondi, che assegnerà il premio per il “Miglior Film”; una Giuria Green, composta da rappresentanti delle associazioni ambientaliste partner del Festival che assegnerà il premio “Miglior Corto Green”; il Comitato della piattaforma WeShort assegnerà il Premio WeShort, ovvero un abbonamento 4Life alla piattaforma e un contratto di distribuzione.

Il Festival sarà così organizzato: 22 e 23 settembre ore 19,30 aprono la serata giovani allievi del Conservatorio San Pietro a Majella a seguire proiezione dei film finalisti che saranno valutati dalla Giuria Popolare, ovvero dal pubblico presente e format “Nuovo cinema Breve” in collaborazione con WeShort proiezioni e talk. Ospite musicale della prima serata Tommaso Primo, ospiti musicali della seconda serata il gruppo Licosa. A condurre le serate, Katia Manna, speaker di Radio Punto Nuovo e Maria Silvia Malvone di Radio Kiss kiss Italia; il 24 settembre, dalle 19,30, ci saranno tutte le altre premiazioni e le proiezioni dei corti vincitori. Live del cantautore Francesco Di Bella. A condurre la serata sarà lo stand up comedian, Vincenzo Comunale. Ingresso gratuito.

Aria Film Festival è in collaborazione con Comune di San Sebastiano al Vesuvio, WeShort, piattaforma streaming dedicata ai cortometraggi; Nest, Teatro di Napoli Est; Parco Nazionale del Vesuvio; Club Alpino Italiano – Sezione Vesuvio; Let’s do it, associazione operante in tutta Europa; Gea; Legambiente; Federcoperative, consorzio regionale delle cooperative sociali; Opportunità Onlus, specializzata in politiche giovanili. Organizzazione a cura di: Sirioevents in collaborazione con Vincenzo Prositto e Gabriella la Magna e dell’amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio.

I CORTI FINALISTI

Per il Premio della Giuria Popolare sono:

Le Mosche, regia di Edgardo Pistone

Klod, regia di Giuseppe Marco Albano

Inverno, regia di Giulio Mastromauro

Buon compleanno Noemi, regia di Angela Bevilacqua

Per il Premio della Giuria esperti sono:

Sorda, regia di N. Muñoz-Ortín, E. Libertad

ReImagine, regia di G. Mangiasciutti

Pilgrims, regia di F. Samadi, A. Asgari

Le buone maniere, regia di V. Vestoso

Il muro bianco, regia di A. Brusa, M. Scotuzzi

I am afraid to forget your face, regia di S. Alaa

Le mosche, regia di E. Pistone

Per la categoria Miglior Corto Green

Plasticene, regia di Jari Brontesi

La mucca nel cielo, regia di Francesco Filippini

Miglior attore protagonista: Alihan Turkdemir (“Pilgrims”) – Emir Dincer (“Pilgrims”) – Martin Jerome (“I am afraid to forget your face”) – Giovanni Esposito (Le buone maniere).

Miglior attrice protagonista: Miriam Garlo (“Sorda”) – Laura Tombini (“Il muro bianco”)

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

22 Settembre

Start ore 19,30 aprono la serata giovani allievi del Conservatorio San Pietro a Majella

Film in programmazione

– Le mosche di Edgardo Pistone (partecipa alla serata) 14:51 ‘’ (finalista per le categorie “Gran premio della giuria” “premio della giuria popolare”)

– La mucca nel cielo di Francesco Filippini (partecipa alla serata) 14:26’’ (per la categoria Miglior film Green)

– Inverno di Giulio Mastromauro 16:20’’ (finalista per la categoria “premio della giuria popolare”.

Per il format “Nuovo cinema Breve” in collaborazione con WeShort proiezioni e talk

– logorama 16’’ (Giacomo GIAQUINTO (Scrittore story Teller) + ALESSANDRO Loprierno (CEO Founder WeShort

– Ospite della serata Tommaso Primo live concert

23 Settembre

Start ore 19,30 aprono la serata giovani allievi del Conservatorio San Pietro a Majella

Film in programmazione

– Klod di Giuseppe Marco Albano 15:00 ‘’ (finalista per la categoria “premio della giuria popolare”)

– Plasticene di Jari Brontesi 11:29’’ (per la categoria Miglior film Green)

– Buon compleanno di Angela Bevilacqua 12’’ (finalista per la categoria “premio della giuria popolare”)

Per il format “Nuovo cinema Breve” in collaborazione con WeShort

– fare Surf per salvare il mare 4:50’’

– In collaborazione con Giffoni Innovation Hub “quel che resta” 9:24’’

Ospiti della serata il gruppo musicale Licosa

24 settembre

Premiazioni e proiezioni dei corti vincitori. Live Francesco Di Bella: presenta Vincenzo Comunale