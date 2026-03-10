Arianna Gregis nominata amministratore delegato di Bayer Italia

Arianna Gregis è il nuovo amministratore delegato di Bayer Spa e presidente del consiglio d’amministrazione di Bayer Healthcare Manufacturing, cui fa capo lo stabilimento di Garbagnate Milanese. Gregis vanta un percorso professionale di respiro internazionale, iniziato negli Stati Uniti in ambito finanziario. Dal 2006 fa parte del Gruppo Bayer, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Italia e all’estero. Gregis mantiene inoltre la direzione della Divisione Pharmaceuticals di Bayer Italia, incarico ricoperto dal gennaio 2023, confermando il focus sull’innovazione terapeutica e la collaborazione con la comunità medico‑scientifica e istituzionale.