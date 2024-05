Aricò “A breve il via al cantiere di Ponte Corleone a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è pervenuta presso l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità la vidimazione del progetto del raddoppio, da quattro a otto corsie, del ponte Corleone, a Palermo, che darà la possibilità di consegnare il cantiere già nei prossimi giorni, appena ci sarà il decreto di finanziamento”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, a margine di un convegno organizzato da Sicindustria Palermo sulla mobilità del futuro. “Noi siamo in campo non soltanto per programmare e finanziare l’opera ma per vederla realizzata”, ha sottolineato. Inoltre, l’assessore si è soffermato anche sulla pedemontana. “La circonvallazione non ce la fa più – ha aggiunto Aricò -. Quindi, da un lato il raddoppio del Ponte Corleone, dall’altro lato la realizzazione della pedemontana, faranno sì che il traffico veicolare migliori”. xd6/vbo/gtr