Aricò “Con il treno Sicilia Express a casa per Natale con costi bassi”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ un progetto nato quasi casualmente da un incontro con Luigi Cantamessa, amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani. Ne ho parlato subito con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha accolto con favore la possibilità di fornire un collegamento a prezzi abbordabili ai siciliani che tornano a casa per il periodo natalizio, soprattutto a fronte del caro prezzi sui voli aerei”. Così l’assessore delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, durante la presentazione a Milano dei treni straordinari “Sicilia Express” di FS Treni Turistici Italiani che durante il periodo natalizio collegheranno il nord del Paese con Palermo e Siracusa con biglietti a partire da 29,90 euro. “Ricordiamo che un terzo dei siciliani che vivono fuori regione risiedono in Lombardia”, ha aggiunto, spiegando che quest’azione si affianca “ai provvedimenti contro il caro voli che presenteremo nei prossimi giorni con il presidente Schifani. Finora la Regione Sicilia si è occupata solo dei collegamenti regionali, ora l’assemblea regionale ha approvato una norma che consente di occuparsi della spesa per questo progetto – ha concluso – . I siciliani avranno la possibilità di tornare a casa per Natale in un viaggio, arricchito con tutti i comfort, che durerà circa 18 ore su 1000 km di binari”.

