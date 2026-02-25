Arisa “Alti e bassi in amore, oggi sto benissimo da sola”

SANREMO (ITALPRESS) – “Onestamente non ho mai nascosto nulla di me, anche perché ho sempre pensato che lacondivisione sui social potesse in qualche modo salvarmi. Ho avuto una serie di uomini che un po’ mi hanno portatoalle stelle ma poi dalla stella più alta mi hanno fatto cascare con il culo a terra in uno schianto incredibile. Adesso ho capito che come le allergie ci sono cose che mi fanno male e quindi faccio a meno. Io da sola sto da Dio”. Così Arisa in conferenza stampa a Sanremo.

