Arisa riceve il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award

Roma, 3 mar. (askanews) – Dopo il successo di “Canta ancora”, l’intenso brano che è stato la colonna sonora del film più visto del 2024 “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, per cui Arisa ha ricevuto a Los Angeles il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award, la cantautrice, presentatrice, personaggio tv dalla voce dal timbro inconfondibile, limpida e sincera, porta le canzoni e i suoi successi oltre confine. Arisa, infatti, ritornerà in America e anche in Canada a marzo per 5 date in alcuni teatri importanti:

Sabato 22 Marzo – Montreal ” Rialto Theater” Domenica 23 Marzo – Toronto “Casino Rama Theater” Mercoledì 26 Marzo – Chicago “Des Plaines Theater” Venerdi 28 Marzo – Boston “Somerville Theater” Sabato 29 Marzo – Atlantic City “Hard Rock Theater”

Sul palco interpreterà le sue canzoni più importanti, da Sincerità con cui si è fatta conosce al grande pubblico, ai brani vincitori del Festival di Sanremo “La notte” e “Controvento”, fino a “Malamoreno”, “Meraviglioso amore mio”, “Pace”, fino ai più recenti “Mi sento bene” o “L’esercito dei selfie” e alla commovente “Canta ancora, capace di toccare le corde più profonde dell’anima e di rappresentare, anche attraverso la sua voce, una carezza per i cuori colpiti da dolore.

Filming Italy – Los Angeles, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.