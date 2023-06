Armando Brunini alla guida di Aci Europe, l’Associazione degli aeroporti del continente

Armando Brunini, Amministratore delegato di Sea Milan Airports – Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, è stato eletto presidente di Aci Europe, l’associazione di categoria degli aeroporti europei, nel corso dell’Assemblea generale svoltasi a Barcellone nell’ambito del suo 33° Congresso annuale. Succede a Javier Marín, vicepresidente esecutivo di Aena. A darne notizia è Italiavola.com.

Sono stati inoltre nominati nel Consiglio di Aci Europe per un primo mandato: Alan Borg, Ceo, Aeroporto Internazionale di Malta, Stanislaw Wojtera, Presidente degli aeroporti polacchi, Aletta von Massenbach, Ceo e Cfo, Flughafen Berlin Brandenburg in Germania, Wilma van Dijk, Ceo del Rotterdam The Hague Airport – Royal Schiphol Group , Kenny Jacobs, Ceo daa (Irlanda), Robert Sinclair, Ceo del Londra City Airport , Thomas Woldbye, Ceo del Copenhagen Airports e Hüseyin Keskin, presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale, State Airports Authority – Dhmi in Turchia. Sno stati nominati nel Consiglio per un secondo mandato Marco Troncone, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Aeroporti di Roma, e Nicolas Notebaert, Presidente degli Aeroporti Vinci (Francia).

Aci Europe, si legge ancora su italiavola.com, è “l’unica associazione professionale mondiale di operatori aeroportuali; rappresenta oltre 500 aeroporti in 55 paesi. I suoi membri facilitano oltre il 90% del traffico aereo commerciale in Europa. Il trasporto aereo sostiene 13,5 milioni di posti di lavoro, generando 886 miliardi di euro di attività economica europea (4,4% del PIL). In risposta all’emergenza climatica, a giugno 2019 i membri si sono impegnati a raggiungere le emissioni di carbonio Net Zero le operazioni sotto il loro controllo entro il 2050, senza compensazione”.