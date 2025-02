Armando Cesaro alla guida di Italia Viva in Campania

Matteo Renzi, nella cabina di regia di Italia viva che si è svolta ieri a Roma, ha provveduto a una serie di nomine per rafforzare il partito sui territori: Ivan Scalfarotto per la provincia di Milano, Francesco Bonifazi in Toscana, Armando Cesaro in Campania, Giovanni Stagnaro per la provincia di Genova. Catiello Vitiello, anche alla luce della sua esperienza di avvocato e deputato, collaborerà direttamente con Renzi sui temi della giustizia. Doppio incarico per Teresa Bellanova: nominata commissario in Puglia ma anche presidente del comitato per il JobsAct. Renzi ha poi ricordato i prossimi due appuntamenti: il 5 marzo un evento per dire basta agli stage sottopagati, BaStage, e il 7 marzo un evento sul terzo settore.