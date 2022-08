Armi e bomba a mano a Ponticelli: blitz della Polizia

Un fucile a canne mozze, una pistola semi automatica ma anche una bomba a mano, svariati caricatori e tantissime munizioni di vario calibro. E’ quanto i poliziotti del commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile della Questura di Napoli, insieme a unita’ cinofile della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto e sequestrato all’interno del cosiddetto grattacielo di via Franciosa angolo via Ulisse Prota Giurleo, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Nell’immobile è stato anche individuato un laboratorio per il confezionamento e il taglio di sostanze stupefacenti.