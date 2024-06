Armonì, chef Mariano Armonia in cucina con Maria Grazia Cucinotta

Le telecamere di La7 hanno raggiunto lo chef Mariano Armonia nel suo ristorante “Armonì” in Corso Umberto I a Pozzuoli. Nella trasmissione condotta da Mariagrazia Cucinotta ha preparato uno dei suoi cavalli di battaglia, i “vermicelli ai 4 pomodori”. «Le varietà di pomodori che utilizziamo per questo piatto – ha spiegato Armonia sono: pomodoro occhio di bue, pomodorino giallo, pomodoro corbarino e datterino rosso, e la particolarità è che rendono i vermicelli oltre che buoni da mangiare, anche estremamente belli da vedere». A suo agio davanti all’obiettivo, forte di altre partecipazioni in tv, lo chef classe 1988 ha raccontato la sua storia tra il Capri Palace, il Riccio, il Quisisana e L’Altro Cocoloco e consulenze internazionali. Il ristorante, aperto con l’amico e imprenditore Giovanni Russo, propone una cucina semplice fatta di tradizione napoletana, ma con un abito da ristorante gourmet. Uno speciale viaggio tra luoghi e sapori, dove al centro spiccano: cultura, memoria, materia prima di qualità che segue il ciclo delle stagioni, territorialità e creatività.