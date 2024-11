Armonie Napoletane: un viaggio tra musiche, poesie e cultura napoletana dedicato ai giovani di Scampia

Dal 4 al 30 novembre, presso l’Auditorium di Maria SS del Buon Rimedio a Scampia, Progetto Sonora presenta Armonie Napoletane – concerto di musiche e canzoni napoletane d’autore per voci, attori e Ensemble musicale, un evento unico per condurre i giovani dell’VIII Municipalità alla scoperta delle tradizioni musicali e teatrali napoletane attraverso un concerto-spettacolo e tre percorsi laboratoriali multidisciplinari rivolti agli studenti degli istituti scolastici del territorio (in particolare al Liceo Musicale “Melissa Bassi” attiguo all’auditorium). L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura Tutti i laboratori e il concerto sono gratuiti. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattare info@progettosonora.it oppure via WhatsApp al numero 331 8313993

A proposito del progetto, spiega il direttore artistico Eugenio Ottieri: «Armonie Napoletane è un’opportunità preziosa – soprattutto per i giovani di Scampia – di riscoprire le proprie radici attraverso la musica. La canzone napoletana non è solo un patrimonio da celebrare, ma un viatico per comprendere la cultura e la storia di Napoli. Attraverso i laboratori e il concerto, vogliamo stimolare una riflessione profonda sul valore del nostro patrimonio locale, incoraggiando i ragazzi tramite questi repertori ad esplorare consapevolmente le storie e le emozioni che esse portano con sé. La musica ha il potere di unire, di farci sentire parte di qualcosa di più grande: la nostra tradizione culturale. Ci auguriamo quindi che queste attività siano di ispirazione alle nuove generazioni per apprezzare, valorizzare, e preservare questo grande patrimonio».

Armonie napoletane si inaugura con il laboratorio didattico NaCanzone Lab (4, 11 e 18 novembre ore 10.00), a cura del maestro Pasquale Scialò, musicologo e autore del volume Storia della Canzone Napoletana, che esplorerà la tradizione musicale napoletana tra ‘800 e ‘900, due secoli di melodie e interpreti, rivelando il codice con cui la città si racconta. Il percorso è rivolto agli studenti degli istituti scolastici del territorio (in particolare al Liceo Musicale “Melissa Bassi” contiguo all’auditorium) e ai frequentatori dei corsi della parrocchia. Si prosegue con il Laboratorio sulla Sonorizzazione Video (11, 15 e 19 novembre ore 17.00) guidato da Eugenio Ottieri e Salvatore Prezioso, che insegneranno ai partecipanti come sonorizzare filmati e video, con un focus sul film muto Assunta Spina; e a seguire il Laboratorio Teatro-Canzone (11,15 e 19 novembre ore 18.30) condotto da Adria Mortari, dedicato alla produzione teatrale e poetica di Salvatore Di Giacomo e Raffaele Viviani. Queste ultime due attività sono rivolte agli studenti degli istituti scolastici del territorio e ai frequentatori dei corsi teatrali e appassionati del territorio.

Il progetto culminerà in un’esibizione, in prima assoluta, diretta dal maestro Eugenio Ottieri, presso l’Auditorium di Maria SS del Buon Rimedio a Scampia, il 30 novembre ore 19.30. Il concerto Armonie napoletane vedrà la partecipazione del Sonora Chamber Ensemble e degli attori-cantanti Adria Mortari e Gianni Lamagna. In apertura sarà proiettato un estratto video del film muto Assunta Spina di Gustavo Serena sulla celebre novella di Salvatore Di Giacomo, con la sonorizzazione realizzata nel laboratorio. Armonie Napoletane rappresenta un’occasione per vivere e rivivere le tradizioni culturali della città di Napoli, creando un dialogo con il territorio tra passato e presente in un’atmosfera di festa e condivisione.