Arnaldo Carignano nuovo Talent director del gruppo Randstad in Italia

Arnaldo Carignano è designato come Talent director presso Randstad Italia, assumendo così un nuovo ruolo chiave all’interno del gruppo focalizzato sulla ricerca, selezione, formazione e somministrazione di risorse umane. In questo nuovo incarico, Carignano supervisionerà la strategia di attrazione dei talenti, adattandola alle esigenze correnti e future delle aziende clienti.

Nel suo ruolo di Talent director, Carignano è responsabile di tutte le attività di Randstad in Italia relative alle strategie e ai processi di ricerca e sviluppo dei talenti. Le sue responsabilità comprendono il miglioramento dei processi di ricerca e reclutamento sia online che offline, la pianificazione strategica delle attività di attrazione delle risorse, l’introduzione di soluzioni innovative, la promozione della mobilità territoriale e crossboarding, nonché la creazione di nuove opportunità per coinvolgere le persone nelle organizzazioni, migliorando l’esperienza dei talenti.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore dei servizi HR, Carignano si unisce a Randstad nel 2017. In precedenza, guida le divisioni Risesmart e Formazione in Randstad HR Solutions, supportando le organizzazioni nella definizione di strategie per affrontare periodi di incertezza e cambiamento, valorizzando il brand aziendale. Tra i suoi incarichi precedenti, ricopre il ruolo di amministratore delegato presso Obiettivo Lavoro Formazione e direttore Estero del gruppo Obiettivo Lavoro per l’Est Europa, il Nord e il Sud America.