Arpac: Mare eccellente a Ischia e a Procida. La schiuma bianca? Causata dalla fioritura delle alghe

In seguito agli esami effettuati a maggio e giugno dall’Arpac il mare di Ischia e Procida è risultato sicuro al 100 % per la balneazione. A darne notizia è l’Agenzia regionale per l’ambiente che ha effettuato due cicli di controlli pre-stagionali accertando l’assenza di qualsiasi rischio per la salute del mare che bagna le due isole anche dopo il lockdown, considerato che gli esiti del monitoraggio effettuato a giugno coincidono con quelli già positivi di fine maggio. Anche il fenomeno della schiuma bianca in superficie osservato nelle acque del versante meridionale di Ischia, chiarisce il dottor Lucio De Maio dirigente della Unità Operativa “Mare” dell’agenzia, non desta preoccupazione poiché assolutamente naturale e causato dalla fioritura delle alghe; i controlli sulla balneabilità del mare continueranno come di consueto sino alla fine della stagione estiva.