Arrestata a 84 anni per aver accoltellato il marito: fu la sarta della Loren e di Mastroianni

E’ stata arrestata il 9 agosto scorso per avere accoltellato il marito durante una lite. E’ la vicenda di Loretta, 84 anni in passato sarta di Sofia Loren e Marcello Mastroianni, raccontata da Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del Comune di Roma, che denuncia la scelta di “tradurre” in carcere, nell’infermeria femminile di Rebibbia , una persona cosi’ anziana. “E’ stata portata in questi giorni – afferma Stramaccioni-. Prelevata dalla sua casa in pigiama senza la possibilita’ di prendere nulla. Neanche la dentiera. Certo, forse in quel momento non vi erano alternative, ma le alternative vanno pensate a costruite”. Il garante si domanda: “in un momento cosi’ drammatico per il carcere come si puo’ pensare di recludere una donna di 84 anni ? Certo che la faremo uscire. Ho trovato la disponibilita’ in una struttura gestita da suore alla Borghesiana, la Fondazione Cittadella Missionaria – La casa del Povero, dove nel pomeriggio andra’ a fare un sopralluogo anche il commissariato Tuscolano su delega della Procura, speriamo in giornata di riuscire a fare uscire dal carcere Loretta”.