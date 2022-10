Arrestato a Milano Craig Auringer: era ricercato in tutto il mondo per una truffa da 100 mln di dollari

Stava passeggiando in via Manzoni, nel centro di Milano, quando la polizia lo ha fermato. E quando gli agenti hanno controllato il suo nome nella banca dati della Questura, hanno capito di avere di fronte un ricercato a livello internazionale per una maxi-truffa sul mercato azionario americano. È stato fermato così la mattina di lunedì 17 ottobre il broker Craig Auringer, 52 anni, cittadino canadese e residente in Gran Bretagna. Il suo nome era finito al centro di un’indagine del procuratore di New York Damian Williams e dell’Fbi che ha coinvolto in tutto 10 persone. Auringer è stato fermato mentre passeggiava a pochi passi da piazza della Scala. Il broker risultava in Italia da qualche giorno per ‘sviluppare il suo business’ e alloggiava al centralissimo hotel Manzoni. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, non ha esitato a consegnare il suo vero passaporto, forse confidando di non essere ancora stato segnalato oltreoceano. Invece per lui sono scattate le manette. Adesso Auringer si trova nel carcere di San Vittore in attesa di essere estradato. Secondo le accuse l’uomo è ritenuto al centro di una manipolazione del mercato azionario e societario Usa che ha fruttato al gruppo di truffatori oltre 100 milioni di dollari di proventi illeciti. La vicenda è ricostruita in un comunicato di aprile 2022 del Dipartimento di giustizia americano firmato da Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, e Michael J. Driscoll, vicedirettore in carica del New York Field office dell’Fbi.La maxi truffa azionaria da oltre 100 milioni di dollari ha “arricchito gli imputati causando un danno reale ai normali investitori”, aveva chiarito il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams sottolinando come il gruppo operasse non solo negli Usa, ma anche in Canada, Regno Unito, Bulgaria, Spagna e Bahamas. La maggior parte dei complici di Craig erano stati arrestati 5 mesi fa, mentre lui era riuscito a fuggire assieme ad un complice di nazionalità turca e ad un altro cittadino britannico residente a Monaco, che risultano ancora latitanti. “Gli schemi di manipolazione del mercato come quello messo in atto dal gruppo mina la fiducia nei mercati finanziari e crea un terreno di gioco pensato per avvantaggiare illegalmente pochi avidi truffatori a spese di molti investitori onesti”, aveva precisato il vice direttore dell’Fbi Michael J. Driscoll.