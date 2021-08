Arrestato in Spagna il boss latitante Gennaro Esposito: complimenti all’arma dal ministro Lamorgese

Gennaro Esposito, 34enne napoletano, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella attivo a Napoli, e’ stato arrestato la scorsa notte a Barcellona. L’uomo, irreperibile dal luglio del 2020 e destinatario di due provvedimenti emessi dall’Autorita’ giudiziaria partenopea, deve rispondere delle accuse di estorsione aggravata dalle finalita’ mafiose e associazione a delinquere di stampo mafioso.

La localizzazione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli, si inquadra nell’ambito di un’articolata indagine partita dal novembre scorso e coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia. Il 34enne e’ ora in carcere in attesa del provvedimento di estradizione.

“Complimenti all’Arma dei Carabinieri per l’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato all’arresto in Spagna di Gennaro Esposito, considerato uno degli elementi di spicco del clan Mazzarella operativo nel capoluogo partenopeo”. ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. La titolare del Viminale ha espresso la propria soddisfazione “per le complesse indagini che hanno portato alla localizzazione e alla conseguente cattura a Barcellona, anche grazie all’attivazione del Servizio di cooperazione internazionale della direzione centrale della Polizia criminale, del pericoloso latitante, accusato, tra l’altro, di associazione a delinquere di stampo mafioso e di estorsione aggravata”.

“La professionalita’ delle nostre Forze di Polizia e la proficua collaborazione investigativa internazionale – ha concluso il ministro dell’Interno – stanno consentendo di infliggere ripetuti colpi alla criminalita’ organizzata, ponendo fine alla latitanza all’estero di pericolosi appartenenti a sodalizi criminali”.