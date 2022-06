Arrestato l’investitore folle. Aveva travolto col furgone tre persone nel Napoletano dandosi poi alla fuga

È stato catturato il conducente del furgone che, per ragioni al momento sconosciute, ha investito tre persone in tre luoghi diversi della provincia di Napoli. I feriti, secondo quanto si apprende dai carabinieri che stanno conducendo le indagini, sono una donna di 40 anni, investita in via Verdi nel comune di Volla; una donna di 47, travolta dal furgone in Viale del progresso a Cercola e un uomo di 71 anni, anche lui investito in Viale del progresso. Quest’ultimo e’ in condizioni gravi. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, un Fiat doblo di colore bianco. E’ stato abbandonato nel rione De Gasperi di Ponticelli. I carabinieri stanno controllando le immagini delle telecamere che potrebbero aver ripreso il mezzo durante la sua folle corsa, con lo scopo di identificare il conducente. Tra i video anche uno che circola sul web, e diventato ormai virale, relativo all’investimento della donna a Cercola.