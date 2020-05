Arresti e sequestri per droga tra Molise, Campania, Puglia e Calabria

CAMPOBASSO (ITALPRESS) – Operazione “Piazza pulita” in Molise. Carabinieri e guardia di finanza hanno eseguito, con unità cinofile ed elicotteri, 39 misure cautelari personali e sequestri di beni, disponibilità e quote societarie per oltre un milione di euro, nei confronti di componenti di associazioni a delinquere per stupefacenti. Arrestati anche esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso. Interessate, oltre al Molise, anche la Campania, la Puglia, e la Calabria.

(ITALPRESS).