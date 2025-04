Arrigo Giana, arriva l’ufficialità: è il nuovo a.d. di Autostrade per l’Italia

Il 18 aprile si riunisce il consiglio d’amministrazione di Autostrade per l’Italia, presieduto da Antonino Turicchi. Durante la seduta viene nominato Arrigo Giana come nuovo amministratore delegato e designato Andrea Valeri come vicepresidente. Nel corso della stessa riunione, con il parere favorevole del collegio sindacale, il consiglio conferma Piergiorgio Peluso nell’incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, come previsto dall’articolo 154-bis del TUF. L’incarico viene prorogato fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.