Arriva a Napoli ‘LOL Talent Show’, al Bellini oggi e giovedì

Arriva al Teatro Bellini di Napoli oggi e giovedì 20 luglio la seconda tappa di ‘LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro’, il nuovo show Original in 5 episodi che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024. Ospiti d’eccezione di queste due date campane saranno Fabio Balsamo e Maria Di Biase che si uniranno ai giudici Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i protagonisti delle passate edizioni di ‘LOL: Chi ride è fuori’. Capitanati da Mago Forest, nelle vesti di presentatore dello show, i giurati stanno girando l’Italia in cerca del decimo concorrente che farà parte del cast della quarta stagione del celebre comedy show.