Arriva “CTRL+N”, il nuovo podcast su digitale e lavoro

Roma, 1 ott. (askanews) – Giulia, Roberto, Junela, Marco e Simona: sono i protagonisti di “CTRL+N, Digitale e lavoro”, il podcast inedito e originale pensato e prodotto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, disponibile dal 6 ottobre sulle principali piattaforme audio. Nelle puntate Chiara Gregoretti, autrice di Will Media e voce narrante, racconta le esperienze di cinque persone che hanno deciso di rimettersi in gioco, ridisegnando il proprio futuro stando al passo con il mondo del lavoro, grazie ai percorsi formativi gratuiti sulle competenze digitali, selezionati e sostenuti dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale.

Per Giovanni Fosti, Presidente del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale: “Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2023 nel nostro Paese solo il 45,9% degli adulti possiede competenze digitali adeguate, il 36,1% ha competenze insufficienti e il 5,1%, pur essendo utente di Internet, non ha alcuna competenza. Per sostenere l’Italia attraverso la trasformazione digitale è nato il Fondo per la Repubblica Digitale, partnership tra pubblico (Governo) e privato sociale (Fondazioni di origine bancaria), che ha come obiettivo migliorare le competenze digitali. In particolare, i percorsi di formazione selezionati e sostenuti dal Fondo vogliono dare alle persone un’opportunità concreta, attraverso l’acquisizione delle competenze digitali più richieste. Le storie raccontate in “CTRL+N” vogliono far sì che giovani, donne e uomini possano trovare ispirazione per voltare pagina e iniziare a cercare la propria strada grazie alle competenze digitali. Impegnarsi in questa direzione contribuisce a realizzare una società più giusta ed è, allo stesso tempo, una strategia per sviluppare le competenze necessarie per il futuro del Paese”.

LE PUNTATE. Giulia ha 28 anni e ha frequentato il percorso “Tech your Future”, promosso da Fondazione Generation Italy ETS, che le ha permesso di coltivare il suo interesse per il settore IT, accantonato da giovane, e trovare lavoro nell’ambito del monitoraggio delle reti informatiche. Con “Reskill to work”, promosso dal Consorzio Meridia, Roberto, 25 anni, ha “smesso la tuta da operaio”, come racconta Chiara Gregoretti nella quinta puntata, e ha acquisito le competenze per presentarsi nel settore del marketing digitale, sua passione da sempre. Junela, 26 anni, ha seguito “Ready for IT +” promosso da Fondazione Italiana Accenture ETS, che le ha permesso di acquisire competenze digitali utili per inseguire il suo sogno: girare il mondo in van, lavorando come web designer in modo flessibile e da remoto. “CODE – Creating Opportunities for Development and Employment” è il percorso di formazione promosso da Intellegere Società Cooperativa Sociale, che ha dato a Marco, 29 anni, la possibilità di formarsi come Back-end Developer e di tornare al Sud, sua terra d’origine, lavorando a distanza grazie al digitale. Chiara racconta anche la storia a lieto fine di Simona, 46 anni, che grazie a “DEA – Digital Empowerment Academy”, promosso da Cantiere Giovani, ha avuto modo di rimettersi in gioco dopo la maternità e 12 anni di inattività. Ha trovato lavoro dopo aver acquisito competenze in informatica di base, gestione di e-commerce, grafica digitale e web development.

Il podcast verrà presentato domenica 6 ottobre al Festival Digitale Popolare di Torino. Sul palco Martina Lascialfari, Direttrice Generale del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, Sara Minucci, Senior Program Officer della Fondazione Compagnia di San Paolo, Luigi Mazza, Direttore generale Associazione Italiacamp ETS e Chiara Gregoretti, autrice di Will Media e voce del podcast.

COS’È IL FONDO. Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC. Il Fondo stanzia un totale di 350 milioni di euro ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria. Il Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale ha pubblicato i primi sei bandi. Ad oggi sono stati selezionati e sostenuti 74 progetti di formazione gratuiti che forniscono competenze digitali professionalizzanti, a NEET, donne, disoccupati e inoccupati, lavoratori a rischio disoccupazione causa dell’automazione, dipendenti, collaboratori e volontari degli enti dell’economia sociale e studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti – in termini di competenze acquisite e di posti di lavoro creati – affinché le iniziative più efficaci possano essere offerte al Governo, per immaginare future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.