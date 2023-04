Arriva il bel tempo, ma non durerà: nel fine settimana piogge e temporali dal Nord al Sud

Un piccolo promontorio anticiclonico si estende verso il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo generalmente piu’ asciutte in Italia. Le correnti piu’ umide in quota saranno pero’ causa di nuvolosita’ irregolare in transito, specie al Centro-Nord. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che indicano l’arrivo di aria piu’ fredda entro il weekend con calo termico e tempo piuttosto instabile. Dalla giornata di giovedi’ tempo in peggioramento a causa dell’arrivo di una vasta saccatura atlantica. Piogge e temporali a partire dalle regioni del Nord dove avremo anche un calo della quota neve sulle Alpi con accumuli localmente anche abbondanti. Entro venerdi’ maltempo in arrivo anche al Centro-Sud con neve anche sull’Appennino fino a quote medie.