Arriva il caldo africano. Gli esperti: sarà uno dei mesi di maggio più caldi della storia

“Grazie ai modelli meteo sul medio e lungo periodo dei principali centri di ricerca, possiamo tracciare una tendenza per le prossime settimane quando sul nostro Paese potrebbe arrivare la prima ondata di caldo africano dal sapore estivo, una fase di tempo ben più stabile rispetto alle ultime settimane piuttosto dinamiche”. E’ quanto si legge su ilmeteo.it, secondo il quale “verso il 13/14 Maggio il possente anticiclone di origine africana potrebbe invadere per la prima volta in stagione buona parte del bacino del Mediterraneo. Dagli ultimissimi aggiornamenti si tratterebbe di una massa d’aria davvero calda per il periodo, con le temperature che risulterebbero sopra la media anche di 7/8°C”. Insomma: uno dei mesi di maggio più caldi che si ricordi a memora d’uomo. “In particolare – continua la nota di ilmeteo.it -, proprio in concomitanza con la metà del mese, su Sicilia e Sardegna si potranno toccare punte massime fin verso i 30/32°C, un valore davvero ragguardevole. Anche sul resto dell’Italia farà verosimilmente molto caldo, con valori compresi tra i 26 e i 28°C specie in Valpadana e sui settori tirrenici. Insomma, potremmo essere in presenza di un vero e proprio anticipo d’Estate su buona parte del nostro Paese, a conferma del trend climatico in atto, volto al riscaldamento che vede ormai da qualche anno già nella fase finale della Primavera le prime ondate di caldo in arrivo dal continente africano.

Via libera quindi ai primi bagni di stagione e alle abbronzature nelle principali località di mare”. “Attenzione però, al rovescio della medaglia: tutto questo caldo potrebbe favorire, specie durante le ore pomeridiane, la formazione, proprio come avviene generalmente in Estate, di imponenti celle temporalesche”.